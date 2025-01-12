MasterChef 2024 Yarışmacısı Ezgi'den Yarışmada İkinci Olan Kerem'e Dikkat Çeken Yorum!
MasterChef 2024 Yarışmacısı Ezgi'den Yarışmada İkinci Olan Kerem'e Dikkat Çeken Yorum!
MasterChef 2024'te aylar süren mücadele son buldu. Yarışmanın başından bu yana favorilerden biri olarak görülen Onur Üresin, MasterChef 2024'ün şampiyonu oldu. İkinci olan Kerem de en az onun kadar favoriydi ancak tüm sezon boyunca izleyiciler Kerem'in şefler tarafından arka plana atıldığını dile getirmişlerdi. Kerem'in yarışmayla ilgili yaptığı paylaşıma yarışmacılardan Ezgi'nin yaptığı yorum, akıllara bu iddiaları getirdi.
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MasterChef Türkiye'de aylar süren mücadelenin ardından kazanan isim belli oldu.
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Yarışmanın başından beri favorilerden biri olarak görülen Onur, MasterChef 2024 şampiyonu oldu.
Sezon boyu favori görülen bir diğer isim olan Kerem ise sezonu ikincilikle kapattı.
Sezon boyunca izleyiciler tarafından şeflerin Kerem'e olumsuz yaklaştığı ve başarısını göz ardı ettiklerine dair yorumlar yapılmıştı.
İkinci olmasıyla da birlikte aynı düşünceye sahip pek çok yorum yapıldı. Kerem'in sezon boyu gösterdiği başarıyı gözardı etmeyen sevenleri destek mesajları yağdırdı.
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Büyük finalin ardından Instagram'dan ailesiyle fotoğraf paylaşan Kerem, fotoğrafa "Aile herşeydir. Bu yolda yanımda olan başta ailem olmak üzere beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim." notunu düştü.
Bu paylaşımın ardından da 2024 sezonunda yarışan Ezgi, Kerem'i destekleyen ve Kerem'in kupayı hak ettiğini düşündüğü bir yorum yaptı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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