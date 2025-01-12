MasterChef 2024 Yarışmacısı Ezgi'den Yarışmada İkinci Olan Kerem'e Dikkat Çeken Yorum!

MasterChef 2024'te aylar süren mücadele son buldu. Yarışmanın başından bu yana favorilerden biri olarak görülen Onur Üresin, MasterChef 2024'ün şampiyonu oldu. İkinci olan Kerem de en az onun kadar favoriydi ancak tüm sezon boyunca izleyiciler Kerem'in şefler tarafından arka plana atıldığını dile getirmişlerdi. Kerem'in yarışmayla ilgili yaptığı paylaşıma yarışmacılardan Ezgi'nin yaptığı yorum, akıllara bu iddiaları getirdi.