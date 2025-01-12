MasterChef Şampiyonu Onur Üresin'den Beklenen İlk Paylaşım Geldi!
MasterChef Şampiyonu Onur Üresin'den Beklenen İlk Paylaşım Geldi!
MasterChef Türkiye 2024’te şampiyonluk kupasının sahibi Onur Üresin oldu. Büyük finalde Kerem ile kıyasıya bir mücadele veren Onur azmiyle zirveye ulaştı. Şampiyon, sosyal medya paylaşımında ilk paylaşımını yaptı ve duygularını ifade ederek destekçilerine teşekkür etti.
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MasterChef Türkiye 2024’ün büyük finali dün gece gerçekleşti. Yarışmanın son dört ismi Eda, Semih, Kerem ve Onur arasından finale yükselen Onur ve Kerem, şampiyonluk için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi.
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Heyecan dolu mücadele sonunda kazanan isim Onur Üresin oldu. Şampiyonluk kupasını kaldıran Onur, Kerem’e duyduğu saygıyı şu sözlerle dile getirdi: “Kerem çok sevdiğim bir arkadaşım. Bir kupayı bölebilirsem eğer bölmek isterim. Şampiyonu gerçekten iki tane var. Şampiyon benim gözümde iki kişi. Kupayı Kerem ile birlikte kaldırmak istiyorum”
Onur, yarışma sonrası sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. “ Bugün buraya sadece bir hayal ile başladım. Çok çalıştım, vazgeçmedim ve işte şimdi hayallerim gerçek oldu. Her zorluğun üstesinden azimle geldim.Pes etmedim,yorulmadım ve șimdi buradayım. Kendime inandım,yeteneklerime güvendim. Bugün bu başarı, inancın ve emeğin zaferi. ” diyen Üresin, destekçilerine de teşekkür etti.
Onur, hayallerin gücüne dikkat çekerken takipçilerine şu mesajı verdi: “Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Bu başarı sadece benim değil, beni sevenlerin de başarısı. Hayal etmekle başlıyor her şey .Bugün, hayallerimin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördüm. Herkese şunu söylemek istiyorum: Kendi hikayenizi yazın, çünkü o hikaye bir gün sizi zirveye taşıyabilir.”
İşte o paylaşım👇
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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