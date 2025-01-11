Kızılcık Şerbeti Nilay'ın Ölümünden MasterChef Şampiyonuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti Nilay'ın Ölümünden MasterChef Şampiyonuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
11 Ocak Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef Türkiye'de bu yıl da koca bir sezonu geride bıraktık. MasterChef'in büyük final oynayacak finalistleri Kerem ve Onur oldu. 2024 sezonu büyük finali bu akşam canlı yayınlanacak. Kerem ya da Onur MasterChef 2024 şampiyonu olacak. MasterChef'in büyük ödülü de merak konusu oldu. Bakalım, geçen sezonda MasterChef şampiyonu ne kazanmıştı?
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2. MasterChef Türkiye 2024 sezonu bir yel gibi esip geçti. Bu akşam tv8 ekranlarında canlı yayınlanacak büyük final gecesinde şampiyon kupayı kaldıracak. Büyük ödülün sahibi olacak finalistlerden Kerem mi, Onur mu 1. olacak hepimiz merak içerisindeyiz. Yarışmaya gelecek yaza kadar veda ediyoruz. Gelin, birlikte bu sene yarışmadan elendiğine çok şaşırdığımız ve kalsaydı neler olurdu merak ettiğimiz yarışmacılara bakalım...
3. MasterChef 2024 sezonu büyük finalle son buluyor. Bu akşam tv8'de canlı yayınlanacak final bölümünde finalistler Onur ve Kerem. Saat 20.00'de yayına girecek büyük final yarışından önce şef Mehmet Yalçınkaya'dan final paylaşımı geldi. Şefler hazır olarak stüdyoda yerini aldı.
4. Bir dönemin efsane programı Kısmetse Olur gibisi gelmedi. Geçtiğimiz yıl Kısmetse Olur'un yeni formatı denendi ancak yine de eskisinin yerini tutmadı. Eski Kısmetse Olur'da fenomen olan isimler hala popülerliğini koruyor. Yarışmada tanışıp aşk yaşayan bir çiftten bomba paylaşım geldi. İkili yarışmadan sonra ayrılmıştı yıllar sonra yeniden aşk yaşamaya başladı.
5. Ekranların sevilen sunucusu ve başarılı gazeteci Müge Anlı, yaptığı işler dışında gündem olmayı pek sevmiyor, biliyorsunuz. Onu hafta içi her gün yıllarını verdiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ve bir de Fener'in maçları dışında pek göremiyoruz. Kızını da aynı şekilde yetiştiriyor. Ancak onu sevenler kızını da çok merak ediyor. Yıllar önce Müge Anlı'nın yakın arkadaşı olan Asuman Krause'nin sunduğu yarışmada izlediğimiz Müge Anlı'nın kızı Lidya yeniden paylaşılan bölüm ile gündemde.
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6. Son zamanlarda gündeme oturan Ayşe Barım olayının ardında Birsen Altuntaş, oyuncu Onur Tuna'nın bir tweetini haberleştirmişti. Tuna paylaşımında dizi ve film sektöründeki tekelleşme konusuyla ilgili dert yanmıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş, oyuncunun Annem Ankara dizisinde rolü Mehmet Günsür'e kaptırdığını yazınca sert yanıt aldı.
7. NOW TV'nin sevilen dizisi Leyla: “Hayat...Aşk...Adalet...” dizisine bomba bir oyuncu dahil oldu. Dizide Gonca Vuslateri'nin canlandırdığı Nur karakterinin annesine hayat verecek olan oyuncu heyecan uyandırdı. Sürpriz ismi Birsen Altuntaş açıkladı. İşte o flaş isim...
8. Exatlon Almanya'da yarışan Turabi Çamkıran'dan beklenmedik bir haber geldi. Turbo Turabi, sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda ettiğini açıkladı. Açık ara çok iyi gittiği için şampiyonluğuna kesin gözle bakılan yarışmadan ayrılması herkesi şaşırtırken akıllara Survivor'a gelebilme ihtimali gelmedi değil. İşte detaylar...
9. 2006-2007 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Acemi Cadı, bir dönem her yaştan seyirciyi ekran başına toplamıştı. Merve Boluğur'un başrolünde yer aldığı dizide Ayşegül'ün cadı olduğunu öğrenmesiyle başına gelenleri izlemiş ve onun hayatına sahip olmak için dualar etmiştik. Toygar'ın Ayşegül'e, Ayşegül'ün ise Selim'e aşık olduğu dizide seyirci hala hangi erkek karakteri tercih edeceğini bilemezken söz konusu olaya Merve Boluğur son noktayı koydu.
10. Survivor 2025 tüm heyecanıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Yedeklerden eski yarışmacıların dahil olduğu yarışmaya bu defa iki yarışmacı geldi. Eski sezonlardan iki kadın yarışmacı Survivor 2025'le ekrana gelmeye hazırlanırken bu isimlerden biri önceki sezonlar yarattığı kaoslarla dilimizden düşmemişti.
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11. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde dramı iliklerimize kadar hissettik. Görkem'in çıkardığı yangında ağır yaralanan Nilay'ın akıbeti herkes tarafından merak edildi. İsviçre'de tedavi olan Nilay'ın ölüp ölmeyeceği tartışma konusu olurken bölüm sonunda Nilay'ın ölüm haberini aldık. Kızılcık Şerbeti'nin ilk sezonundan beri kadroda olan Nilay'ın ölümüne seyirci hala inanmakta zorlanırken gelen yorumları sizler için derledik.
12. Dizi, film setlerindeki cinsiyetçilik ve erkek şiddeti ile mücadele eden Susma Bitsin, sinema ve dizi sektöründeki tekelleşmeye sessiz kalmadı. Susma Bitsin, "Kamera önünde ve arkasında çalışan kadınlar olarak söyleyeceklerimiz var." diyerek açıklama yayınladı.
13. Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dramla komediyi harmanlayan yegane dizilerden olan Şerbo'ya haliyle izleyicilerden mizah dolu paylaşımlar geldi. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik. Şerbo'ya bir de izleyici gözünden bakalım diyorsanız içeriğimize buyurun...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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