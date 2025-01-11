Susma Bitsin, Sinema ve Dizi Sektöründeki Tekelleşme Hakkında Açıklama Yayınladı
Susma Bitsin, Sinema ve Dizi Sektöründeki Tekelleşme Hakkında Açıklama Yayınladı
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DErflxugL...
Dizi, film setlerindeki cinsiyetçilik ve erkek şiddeti ile mücadele eden Susma Bitsin, sinema ve dizi sektöründeki tekelleşmeye sessiz kalmadı. Susma Bitsin, 'Kamera önünde ve arkasında çalışan kadınlar olarak söyleyeceklerimiz var.' diyerek açıklama yayınladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizi, film setlerindeki cinsiyetçilik ve erkek şiddeti ile mücadele eden Susma Bitsin, sinema ve dizi sektöründeki tekelleşmeyle alakalı açıklama yayınladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Susma Bitsin'in o açıklaması:
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın