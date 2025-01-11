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Susma Bitsin, Sinema ve Dizi Sektöründeki Tekelleşme Hakkında Açıklama Yayınladı

Susma Bitsin, Sinema ve Dizi Sektöründeki Tekelleşme Hakkında Açıklama Yayınladı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.01.2025 - 14:32

Dizi, film setlerindeki cinsiyetçilik ve erkek şiddeti ile mücadele eden Susma Bitsin, sinema ve dizi sektöründeki tekelleşmeye sessiz kalmadı. Susma Bitsin, 'Kamera önünde ve arkasında çalışan kadınlar olarak söyleyeceklerimiz var.' diyerek açıklama yayınladı.

SUSMA BİTSİN

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DErflxugL...
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Dizi, film setlerindeki cinsiyetçilik ve erkek şiddeti ile mücadele eden Susma Bitsin, sinema ve dizi sektöründeki tekelleşmeyle alakalı açıklama yayınladı.

Dizi, film setlerindeki cinsiyetçilik ve erkek şiddeti ile mücadele eden Susma Bitsin, sinema ve dizi sektöründeki tekelleşmeyle alakalı açıklama yayınladı.

Susma Bitsin, Ekim 2018'den bu yana Türkiye sinema, televizyon ve tiyatro sektörlerine emek veren kadınlar olarak, kamera arkası ve önünde yaşanan şiddetin, tacizin ve cinsel saldırının takipçisi olmaya devam ediyor, sektördeki kadın ve LGBTİ+ çalışanlara yönelik her türlü zorbalık ve istismarın karşısında mücadele sürdürüyor.

İşte Susma Bitsin'in o açıklaması:

İşte Susma Bitsin'in o açıklaması:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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