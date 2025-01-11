Programda Olaylı Ayrılmışlardı! Eski Kısmetse Olur Çifti Yıllar Sonra Yeniden Barıştı!
Programda Olaylı Ayrılmışlardı! Eski Kısmetse Olur Çifti Yıllar Sonra Yeniden Barıştı!
Bir dönemin efsane programı Kısmetse Olur gibisi gelmedi. Geçtiğimiz yıl Kısmetse Olur'un yeni formatı denendi ancak yine de eskisinin yerini tutmadı. Eski Kısmetse Olur'da fenomen olan isimler hala popülerliğini koruyor. Yarışmada tanışıp aşk yaşayan bir çiftten bomba paylaşım geldi. İkili yarışmadan sonra ayrılmıştı yıllar sonra yeniden aşk yaşamaya başladı.
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İlk olarak 5 Ekim 2015 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur, RTÜK müdahalesinin ardından tarihe karışmıştı.
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Evlilik programları yasaklanmadan evvel her bölümü ile gündem olmayı başaran program hala nefessiz izleniyor.
Yarışmada fenomen olan isimler popülerliğini korumaya devam ediyor. Kısmetse Olur'da tanışıp programda dolu dizgin aşklarına tanık olduğumuz Aycan ve Onur'u hepiniz hatırlarsınız.
İlişkisi dolayısıyla Aycan ekranlarda ne sinir krizleri geçirdi, ikili kavgalara rağmen yarışmacılar arasında evleneceklerine inandığımız nadir isimlerdendi.
Ancak pek öyle olmadı. Program bitti, aşk da bitti. O dönem evlenenlere para ödülü de verilmişti ama Aycan ve Onur ikilisi olaylı bir şekilde ayrıldı.
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Aradan yıllar geçti ve çift yeniden yan yana pozlarını paylaşınca hayranları tam anlamıyla sosyal medyayı coşturdu.
Aycan, Kısmetse Olur'da sevgili olup ayrıldığı Onur'la yeniden barıştığını şu sözlerle duyurdu: "Hayatım boyunca bir tek kişinin fotoğrafını bu sayfada paylaştım… Seneler sonra yine bi tek onu paylaşırım. Hiç gitmedin ki Hoş Gelesin"
İşte Aycan'ın aşkını itiraf ettiği diğer paylaşımları...
Dolu dizgin geri döndüler...
Hayranları heyecanla yorumlar yazdı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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