Programda Olaylı Ayrılmışlardı! Eski Kısmetse Olur Çifti Yıllar Sonra Yeniden Barıştı!

Bir dönemin efsane programı Kısmetse Olur gibisi gelmedi. Geçtiğimiz yıl Kısmetse Olur'un yeni formatı denendi ancak yine de eskisinin yerini tutmadı. Eski Kısmetse Olur'da fenomen olan isimler hala popülerliğini koruyor. Yarışmada tanışıp aşk yaşayan bir çiftten bomba paylaşım geldi. İkili yarışmadan sonra ayrılmıştı yıllar sonra yeniden aşk yaşamaya başladı.