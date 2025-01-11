Şık Kombiniyle Stüdyoda Poz Verdi: MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'dan Final Paylaşımı Geldi!
Şık Kombiniyle Stüdyoda Poz Verdi: MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'dan Final Paylaşımı Geldi!
MasterChef 2024 sezonu büyük finalle son buluyor. Bu akşam tv8'de canlı yayınlanacak final bölümünde finalistler Onur ve Kerem. Saat 20.00'de yayına girecek büyük final yarışından önce şef Mehmet Yalçınkaya'dan final paylaşımı geldi. Şefler hazır olarak stüdyoda yerini aldı.
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Türkiye’nin en çok izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye, bu akşam heyecan dolu büyük finaliyle ekranlara geliyor.
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MasterChef büyük final saat 20.00’de TV8’de canlı yayında verilecek. Büyük finalde Kerem ve Onur finalist olarak yarışacak.
Yayın öncesi şef Mehmet Yalçınkaya'dan büyük final paylaşımı da geldi. Mehmet Şef geceye yakışır şık takımıyla stüdyodan poz verdi.
Mehmet Şef hazır, siz büyük finale hazır mısınız? Sizce kim kazanacak? Kerem mi, Onur mu? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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