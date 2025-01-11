MasterChef Finalistleri Belli Oldu: MasterChef 2024 Büyük Ödül Ne?

Geçmiş sezonlarda otomobil gibi büyük ödüller verilirken, bu sezonun ödülü ise büyük bir merak konusu. Ancak henüz ödül açıklanmadı. Canlı yayınlanacak bu akşamki finalin ardından ödül de belli olacak. Geçtiğimiz sezon şampiyona lüks otomobil hediye edilmişti.