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MasterChef Finalistleri Belli Oldu: MasterChef 2024 Büyük Ödül Ne?

MasterChef Finalistleri Belli Oldu: MasterChef 2024 Büyük Ödül Ne?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
11.01.2025 - 18:15

Türkiye’nin en çok izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye, bu akşam heyecan dolu büyük finaliyle ekranlara geliyor. Haftalardır süren rekabetin sonunda, bu sezonun şampiyonu Kerem Bilginer mi yoksa Onur Üresin mi olacak? Cevap, saat 20.00’de TV8’de canlı yayında verilecek! MasterChef 2024 sezonunda şampiyona verilecek büyük ödül merak konusu oldu. MasterChef şampiyonuna bakın ne ödül verilecek?

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MasterChef Türkiye 2024 Finali Hangi Gün ve Saatte?

MasterChef Türkiye 2024 Finali Hangi Gün ve Saatte?

MasterChef Türkiye Final bölümü, 11 Ocak 2025 Cumartesi günü (bu akşam) saat 20.00’de yayınlanacak. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, finalistler hem teknik hem de yaratıcı yemeklerle jüriyi etkilemeye çalışacak.

MasterChef Finalistleri Kim?

MasterChef Finalistleri Kim?

MasterChef Türkiye 2024 sezonu finalistleri Kerem ve Onur oldu. Bu akşamki yarışın ardından MasterChef şampiyonu belli olacak. Heyecanın doruğa çıkacağı MasterChef'te Kerem mi Onur mu şampiyon olacak?

Şampiyonu Neler Bekliyor?

Şampiyonu Neler Bekliyor?

Finalde, Kerem ve Onur üç farklı menüyle yarışacak: başlangıç, ana yemek ve tatlı. Her tabak jüri tarafından puanlanacak ve en yüksek toplam puanı alan yarışmacı MasterChef Türkiye 2024 Şampiyonu olacak.

MasterChef 2024 Büyük Ödül Ne?

MasterChef 2024 Büyük Ödül Ne?

Geçmiş sezonlarda otomobil gibi büyük ödüller verilirken, bu sezonun ödülü ise büyük bir merak konusu. Ancak henüz ödül açıklanmadı. Canlı yayınlanacak bu akşamki finalin ardından ödül de belli olacak. Geçtiğimiz sezon şampiyona lüks otomobil hediye edilmişti.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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