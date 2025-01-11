Merve Boluğur, "Selim mi Toygar mı?" Sorusuna Yıllar Sonra Yanıt Verdi
Merve Boluğur, "Selim mi Toygar mı?" Sorusuna Yıllar Sonra Yanıt Verdi
2006-2007 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Acemi Cadı, bir dönem her yaştan seyirciyi ekran başına toplamıştı. Merve Boluğur'un başrolünde yer aldığı dizide Ayşegül'ün cadı olduğunu öğrenmesiyle başına gelenleri izlemiş ve onun hayatına sahip olmak için dualar etmiştik. Toygar'ın Ayşegül'e, Ayşegül'ün ise Selim'e aşık olduğu dizide seyirci hala hangi erkek karakteri tercih edeceğini bilemezken söz konusu olaya Merve Boluğur son noktayı koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2006-2007 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Acemi Cadı dizisi hala aklımızın bir köşesinde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaz dizisi olarak hayatımıza giren Acemi Cadı, cadı olduğunu öğrenen Ayşegül'ün yaşadıklarını ele alırken her bölümde Ayşegül'e özenmekten bir hal olmuştuk.
Toygar'ın Ayşegül'e, Ayşegül'ün ise Selim'e aşık olduğu dizide Ayşegül için hangi erkeğin doğru olduğu şimdilerde bile sosyal medyada tartışma konusu olurken Merve Boluğur bu konuya yıllar sonra açıklama yaptı.
Instagram hesabında soru-cevap videosu paylaşan Boluğur, "Toygar mı Selim mi?" sorusuna "İkisi de değil kalbim kimdeyse o." cevabını verdi.
Merve Boluğur'un soru-cevap videosunu buraya bırakalım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın