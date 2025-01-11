Şimdi Ortalık Karışacak: Survivor'a İki Eski Yarışmacı Dahil Oldu!
Şimdi Ortalık Karışacak: Survivor'a İki Eski Yarışmacı Dahil Oldu!
Survivor 2025 tüm heyecanıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Yedeklerden eski yarışmacıların dahil olduğu yarışmaya bu defa iki yarışmacı geldi. Eski sezonlardan iki kadın yarışmacı Survivor 2025'le ekrana gelmeye hazırlanırken bu isimlerden biri önceki sezonlar yarattığı kaoslarla dilimizden düşmemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor 2025 her hafta sürpriz yarışmacıların yedeklerden gelmesiyle büyük heyecan yaratıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski yarışmacılardan Efecan ve Yusuf'un dahil olduğu yarışmaya önümüzdeki günlerde hangi isimlerin dahil olacağı merak konusu olurken yeni bölüm fragmanında iki ismin Survivor'a geldiğini gördük.
Ada konseyinde açıklama yapan Murat Ceylan, eski sezonlarda yer alan iki kadın yarışmacının kadroya dahil olduğunu açıkladı.
O isimler katıldığı sezonlarda kaos yükünü sırtlayan Asena ve 2023 yarışmacısı Senem oldu.
Bakalım Senem ve Asena'nın gelişiyle Survivor 2025'te dengeler nasıl değişecek?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın