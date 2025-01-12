MasterChef Finalinde Ayşe Ekiz'in Neden Olmadığı Belli Oldu! Meğer Elbise Bile Hazırlamış!
MasterChef Finalinde Ayşe Ekiz'in Neden Olmadığı Belli Oldu! Meğer Elbise Bile Hazırlamış!
MasterChef Türkiye’nin final gecesinde gözler Ayşe Ekiz’i aradı. Ancak yarışmanın bu yıl en çok konuşulan ismi stüdyoda yoktu. Peki Ayşe neden finale katılmadı? İşte açıklamalar ve Ayşe’nin yeni hayatıyla ilgili dikkat çeken detaylar!
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Onur’un şampiyonluğuyla sonuçlanan gecede eski yarışmacılar da yerini aldı. Ancak bu yılın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ayşe Ekiz finalde yoktu. İzleyiciler Ayşe’nin neden gecede bulunmadığını merak ederken merakla beklenen açıklama geldi.
Ayşe Ekiz’in finale katılamama sebebinin ağır bir grip olduğu öğrenildi. Programda açıklama yapan eski yarışmacı Zeynep, Ayşe’nin sağlık durumu nedeniyle gelemediğini belirtti ve “Herkese selamı var, çok gelmek istedi ama grip çok ağır geçti” dedi.
Hatta Ayşe’nin bu özel gece için elbise bile aldığı ancak hastalığı nedeniyle planlarını iptal etmek zorunda kaldığı öğrenildi.
Ayşe Ekiz’in yarışmadan sonraki hayatı da gündemde. Yarışmaya Afyonkarahisar’dan katılan Ekiz, tarım ve hayvancılıkla ilgilendiğini açıklamıştı. Genç yarışmacının Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal tarafından Gastronomi Birimi’nde çalışmaya davet edildiği biliniyor.
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Ancak anne ve babasının sağlık sorunları nedeniyle bir süre ailesinin yanında kalacağını söylemişti. “Hayvanlarımıza ben bakıyorum, ailemden ayrılmak istemiyorum. Ama ileride belediyede çalışarak tecrübe kazanmayı düşünüyorum” demişti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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