9 Yıl Sonra Yeniden: Kısmetse Olur Aycan Varış ve Onur Yüksel Çiftinden Barışma Süreçleriyle İlgili İtiraf!
9 Yıl Sonra Yeniden: Kısmetse Olur Aycan Varış ve Onur Yüksel Çiftinden Barışma Süreçleriyle İlgili İtiraf!
Kısmetse Olur fanları yıllar öncesinin heyecanını yaşıyor. Çünkü programın favori çiftlerinden Aycan ve Onur, programdan tam 9 yıl sonra barıştı! Aslında bu ikilinin ilişkileri program bittikten sonra da bir süre devam etmişti. O dönemde de izleyiciye 'gerçek' hissi veren aşkın seneler sonra yeniden alevlenmesi Kısmetse Olur fanlarının aşka inancını tazeledi. Aycan Varış, aşklarıyla ilgili bir de itirafta bulundu.
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2015 yılına dönmüş hissi veren bir gelişme yaşandı ve Kısmetse Olur'un favori çiftlerinden Onur ve Aycan barıştı!
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9 yıl sonra yeniden barışan ve hem takipçilerini hem Kısmetse Olur fanlarını mutluluktan havaya uçuran ikilinin heyecanı gözlerden kaçmadı.
Aradan geçen ve hiç de azımsanmayacak kadar uzun olan 9 yılın ardından nasıl yeniden bir araya geldikleri de merak edildi.
Aycan Varış, bugün Onur'la buluştuktan sonra takipçilerinin merakını gidermeye çalıştı. Bu süreçte 3 kez bir araya geldiklerini söyleyen Aycan, "O dönemler yapamadık" dedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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