9 Yıl Sonra Yeniden: Kısmetse Olur Aycan Varış ve Onur Yüksel Çiftinden Barışma Süreçleriyle İlgili İtiraf!

Kısmetse Olur fanları yıllar öncesinin heyecanını yaşıyor. Çünkü programın favori çiftlerinden Aycan ve Onur, programdan tam 9 yıl sonra barıştı! Aslında bu ikilinin ilişkileri program bittikten sonra da bir süre devam etmişti. O dönemde de izleyiciye 'gerçek' hissi veren aşkın seneler sonra yeniden alevlenmesi Kısmetse Olur fanlarının aşka inancını tazeledi. Aycan Varış, aşklarıyla ilgili bir de itirafta bulundu.