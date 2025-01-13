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Daha Çok Bekleyeceğiz: Shrek 5'in Vizyon Tarihi Ertelendi!

Daha Çok Bekleyeceğiz: Shrek 5'in Vizyon Tarihi Ertelendi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.01.2025 - 23:58

Oscar Ödülleri'nde En İyi Animasyon ödülünü kazanan Shrek, beşinci filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 1 Temmuz 2026'da izleyiciyle buluşacağı açıklanan filmden üzücü bir haber geldi. Filmin vizyon tarihinin ertelendiği açıklandı.

Kaynak: NTV

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Gelmiş geçmiş en başarılı animasyon filmlerden olan Shrek, bir seriye dönüşerek büyük bir izleyici kitlesi elde etmişti.

Gelmiş geçmiş en başarılı animasyon filmlerden olan Shrek, bir seriye dönüşerek büyük bir izleyici kitlesi elde etmişti.

Oscar Ödülleri'nde En İyi Animasyon ödülünü kazanan Shrek, beşinci filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Oscar Ödülleri'nde En İyi Animasyon ödülünü kazanan Shrek, beşinci filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Walt Dohrn ve Conrad Vernon'ın oturacağı filmin 1 Temmuz 2026'da izleyiciyle buluşacağı açıklanmıştı.

Yönetmen koltuğunda Walt Dohrn ve Conrad Vernon'ın oturacağı filmin 1 Temmuz 2026'da izleyiciyle buluşacağı açıklanmıştı.

Gişe tarihi ertelenen filmin yeni yayın tarihinin 23 Aralık 2026 olduğu öğrenildi.

Gişe tarihi ertelenen filmin yeni yayın tarihinin 23 Aralık 2026 olduğu öğrenildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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