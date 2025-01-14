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Gassal'da Rol Alan Ahmet Kural'ın "Bir Ölüyü Yıkayabilirim" Açıklaması Goygoycuların Diline Düştü

Gassal'da Rol Alan Ahmet Kural'ın "Bir Ölüyü Yıkayabilirim" Açıklaması Goygoycuların Diline Düştü

TRT
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.01.2025 - 10:03

TRT'nin dijital platformu Tabii'nin popüler dizisi Gassal, ortalığı kasıp kavuruyor. Beklentilerin üzerinde bir ilgi gören dizinin 2. sezon çekimleri tamamlandı ve yakında yayınlanması bekleniyor. Gassal Baki karakterine hayat veren Ahmet Kural canlandırdığı karakterle dilimizden düşmezken yaptığı bir açıklama goygoycuların radarına takıldı. Dizi için gassallık eğitimi alan Kural, 'Gassallığın inceliklerini öğrendim, bir ölüyü yıkayabilirim.' dedi. Kural'ın bu açıklaması goygoy malzemesi oldu.

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TRT'nin dijital platformu Tabii'nin ilgiyle izlenen dizisi Gassal, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

TRT'nin dijital platformu Tabii'nin ilgiyle izlenen dizisi Gassal, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Ahmet Kural'ın Gassal Baki'ye hayat verdiği dizi yoğun ilgi görmüş ve 2. sezonu için hızla harekete geçilmişti.

Ahmet Kural'ın Gassal Baki'ye hayat verdiği dizi yoğun ilgi görmüş ve 2. sezonu için hızla harekete geçilmişti.

Dram ve komedi unsurlarını birlikte sunan Gassal zaten dilimizden düşmezken şimdi de dizinin başrolü Ahmet Kural'ın bir açıklaması goygoycuların radarına takıldı.

Dram ve komedi unsurlarını birlikte sunan Gassal zaten dilimizden düşmezken şimdi de dizinin başrolü Ahmet Kural'ın bir açıklaması goygoycuların radarına takıldı.

"Gassallığın inceliklerini öğrendim, bir ölüyü yıkayabilirim." açıklaması yapan Kural'ın bu sözlerini goygoy malzemesi yapan X kullanıcılarının yorumlarını sizler için derledik.

"Gassallığın inceliklerini öğrendim, bir ölüyü yıkayabilirim." açıklaması yapan Kural'ın bu sözlerini goygoy malzemesi yapan X kullanıcılarının yorumlarını sizler için derledik.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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