Normalleştirmek Yok! RTÜK, Gündüz Kuşağı Programları Hakkında Son Kararını Verdi
Normalleştirmek Yok! RTÜK, Gündüz Kuşağı Programları Hakkında Son Kararını Verdi
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gündüz kuşağı programları hakkında bir duyuru yaptı. Şahin, RTÜK'ün bu programlar hakkında verdiği son kararları duyurdu.
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gündüz kuşağı programları hakkında yeni gelişmeleri duyurdu.
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RTÜK'ün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada gündüz kuşağı programlarında kişilerin özel hayata ilişkin bilgi, belge ve kayıtların yayınlanmayacağı, program katılımcılarına psikolojik şiddet uygulanmasının önüne geçileceği, Türkçenin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına izin verilmeyeceği ifade edildi.
Bunun yanı sıra cinsel taciz, tecavüz gibi konuları meşrulaştırıcı, hafifletici ve kışkırtıcı yayın yapılmayacağı, kadınları istismar eden içeriklere izin verilmeyeceği, olayların şiddeti özendirici, şiddete karşı duyarsızlaştırıcı ve şiddeti normalleştirici şekilde sunulmayacağı belirtildi.
RTÜK'ün gündüz kuşağı programlarına dair verdiği kararlara siz ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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