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RTÜK Ceza Vermişti: Hanımın Çiftliği'ndeki Kırbaç Sahnesi Yıllar Sonra Gündemde

RTÜK Ceza Vermişti: Hanımın Çiftliği'ndeki Kırbaç Sahnesi Yıllar Sonra Gündemde

yerli dizi RTÜK Şiddet
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
12.10.2024 - 13:07

2009-2011 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Hanımın Çiftliği dizisinde Özgü Namal'ın canlandırdığı Güllü karakteri ve annesinin şiddete uğradığı sahnelere hiçbir yaptırım uygulanmazken Güllü'nün artık canına tak edip babasını kırbaçladığı sahneye RTÜK ceza vermişti. O sahne yıllar sonra tekrardan gündem oldu.

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2009-2011 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Hanımın Çiftliği, Orhan Kemal'in ölümsüz eserinden uyarlandı.

2009-2011 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Hanımın Çiftliği, Orhan Kemal'in ölümsüz eserinden uyarlandı.
image.teve2.com.tr

Kızı Güllü'yü Adana'nın önde gelenlerinden Muzaffer Bey'e zorla veren Cemşir'in bu hamlesi sonrası Güllü'nün Serap olmasını izlediğimiz dizi o döneme damga vurmuştu.

Kızı Güllü'yü Adana'nın önde gelenlerinden Muzaffer Bey'e zorla veren Cemşir'in bu hamlesi sonrası Güllü'nün Serap olmasını izlediğimiz dizi o döneme damga vurmuştu.

Babasından sürekli şiddet gören Güllü karakterinin yaşadıkları televizyonda naklen yayınlanmış ve hiçbir ceza almamıştı.

Babasından sürekli şiddet gören Güllü karakterinin yaşadıkları televizyonda naklen yayınlanmış ve hiçbir ceza almamıştı.

Muzaffer'le evlendikten sonra güçlenen Güllü, annesine şiddet gösteren babasına karşı daha fazla dayanamamış ve onu Adana'nın ortasında kırbaçlamıştı.

Muzaffer'le evlendikten sonra güçlenen Güllü, annesine şiddet gösteren babasına karşı daha fazla dayanamamış ve onu Adana'nın ortasında kırbaçlamıştı.

Söz konusu sahne o dönem RTÜK'ün radarına takılmış ve "Toplumun milli ve manevi değerlerine ve Türk aile yapısına aykırı" bulunması sonucu kanal uyarı almıştı.

Söz konusu sahne o dönem RTÜK'ün radarına takılmış ve "Toplumun milli ve manevi değerlerine ve Türk aile yapısına aykırı" bulunması sonucu kanal uyarı almıştı.
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Bu sahne tam 15 yıl sonra sosyal medyada tekrardan gündem oldu ve haliyle tepkiler yinelendi.

Bu sahne tam 15 yıl sonra sosyal medyada tekrardan gündem oldu ve haliyle tepkiler yinelendi.

İşte o sahne:

Gelen tepkiler de burada:

Gelen tepkiler de burada:
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