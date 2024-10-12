RTÜK Ceza Vermişti: Hanımın Çiftliği'ndeki Kırbaç Sahnesi Yıllar Sonra Gündemde

2009-2011 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Hanımın Çiftliği dizisinde Özgü Namal'ın canlandırdığı Güllü karakteri ve annesinin şiddete uğradığı sahnelere hiçbir yaptırım uygulanmazken Güllü'nün artık canına tak edip babasını kırbaçladığı sahneye RTÜK ceza vermişti. O sahne yıllar sonra tekrardan gündem oldu.