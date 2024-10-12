Müge Anlı'da Canlı Yayında Olduğunu Unutan Kadının Hareketi Gündem Oldu
Müge Anlı'da Canlı Yayında Olduğunu Unutan Kadının Hareketi Gündem Oldu
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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, bu defa insanı dumur eden vakalardan biriyle değil bir canlı yayın talihsizliğiyle gündem oldu.
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Eski eşi Seyfi'nin çocuklarından birini başkasına verdiği iddiasıyla yayına katılan Hacer Hanım, geçtiğimiz bölümde canlı yayında olduğunu bir anlığına unuttu.
O esnada televizyonda yayında olduğunun farkına varamayan kadın, birkaç saniye burnunu temizleyince haliyle sosyal medyanın diline düştü.
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