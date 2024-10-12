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Müge Anlı'da Canlı Yayında Olduğunu Unutan Kadının Hareketi Gündem Oldu

Müge Anlı'da Canlı Yayında Olduğunu Unutan Kadının Hareketi Gündem Oldu

Müge Anlı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
12.10.2024 - 10:17

atv'de hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şoke eden anlar yaşandı. Programa konuk olan kadın bir anlığına canlı yayında olduğunu unutup, yaptığı hareketle gündem oldu.

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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, bu defa insanı dumur eden vakalardan biriyle değil bir canlı yayın talihsizliğiyle gündem oldu.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, bu defa insanı dumur eden vakalardan biriyle değil bir canlı yayın talihsizliğiyle gündem oldu.

Eski eşi Seyfi'nin çocuklarından birini başkasına verdiği iddiasıyla yayına katılan Hacer Hanım, geçtiğimiz bölümde canlı yayında olduğunu bir anlığına unuttu.

Eski eşi Seyfi'nin çocuklarından birini başkasına verdiği iddiasıyla yayına katılan Hacer Hanım, geçtiğimiz bölümde canlı yayında olduğunu bir anlığına unuttu.

O esnada televizyonda yayında olduğunun farkına varamayan kadın, birkaç saniye burnunu temizleyince haliyle sosyal medyanın diline düştü.

O esnada televizyonda yayında olduğunun farkına varamayan kadın, birkaç saniye burnunu temizleyince haliyle sosyal medyanın diline düştü.

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