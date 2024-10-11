Narin Güran Unutulmadı: Arka Sokaklar'dan Tüyleri Diken Diken Eden Fragman
Narin Güran Unutulmadı: Arka Sokaklar'dan Tüyleri Diken Diken Eden Fragman
Kanal D'nin uzun yıllardır yayınlanan dizisi Arka Sokaklar, duygu yüklü bir yeni bölüm fragmanı yayınladı. Efsane dizi, 8 yaşındayken vahşice katledilen Narin Güran'ı konu aldığı fragmanla tüyleri diken diken etti.
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Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 19. sezonuyla geçtiğimiz haftalarda ekranlara geri döndü.
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Toplumsal olaylara sessiz kalmayan Arka Sokaklar, bölüm sonunda yayınlanan fragmanla resmen tüylerimizi diken diken etti.
Henüz 8 yaşındayken vahşice katledilen Narin Güran olayını ele alan Arka Sokaklar, yeni bölüm fragmanında bu olaya gönderme yaptı.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanı korumak çocukları korumakla başlar." sözüyle açılan fragmanda Rıza Baba, "Bana katil kim diye sormayın. Çünkü onu biz hariç herkes biliyor" repliğiyle söz konusu olayın bir türlü çözülememesine tepki gösterdi.
İşte Arka Sokaklar'ın ayakta alkışlanacak fragmanı:
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Gelen tepkiler de burada:
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