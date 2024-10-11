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Fatih'in İntikam İçin Ömer'in Sevgilisiyle Olduğu Kızılcık Şerbeti Fragmanı Şoke Etti

Fatih'in İntikam İçin Ömer'in Sevgilisiyle Olduğu Kızılcık Şerbeti Fragmanı Şoke Etti

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
12.10.2024 - 00:59

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti öyle bir yeni bölüm fragmanı yayınladı ki görenler gözlerine inanamadı. Son bölümlerde Fatih ve Doğa'nın tekrar barışmasını isteyecek kadar kör olan Şerbo izleyicileri, Fatih'in intikam için Ömer'in eski sevgilisiyle beraber olmasıyla şoke oldu.

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti klasiği bozmayarak enfes bir bölümün ardından bomba gibi fragmanıyla yine fark yarattı.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti klasiği bozmayarak enfes bir bölümün ardından bomba gibi fragmanıyla yine fark yarattı.

Giray'ın yaptıklarının ardından Fatih gözümüze daha hoş gelirken Doğa ile tatlı flörtleşmesi resmen hepimizi esir aldı.

Giray'ın yaptıklarının ardından Fatih gözümüze daha hoş gelirken Doğa ile tatlı flörtleşmesi resmen hepimizi esir aldı.

Bölüm sonunda "Doğa ve Fatih barışsın" naraları atan Şerbo izleyicisi, yeni bölüm fragmanıyla neye uğradığını şaşırdı.

Bölüm sonunda "Doğa ve Fatih barışsın" naraları atan Şerbo izleyicisi, yeni bölüm fragmanıyla neye uğradığını şaşırdı.

Ömer'den intikam almak için onun eski sevgilisiyle olan Fatih, hepimizi dumur ederken intikam için şu an hamile olan eşini aldatması karaktersizliğini bir kez daha kanıtladı.

Ömer'den intikam almak için onun eski sevgilisiyle olan Fatih, hepimizi dumur ederken intikam için şu an hamile olan eşini aldatması karaktersizliğini bir kez daha kanıtladı.

Özetle Fatihler kapatılsın!

İşte Kızılcık Şerbeti'nin kaos yüklü yeni bölüm fragmanı:

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Gelen tepkiler de burada:

Gelen tepkiler de burada:
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