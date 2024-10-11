Fatih'in İntikam İçin Ömer'in Sevgilisiyle Olduğu Kızılcık Şerbeti Fragmanı Şoke Etti

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti öyle bir yeni bölüm fragmanı yayınladı ki görenler gözlerine inanamadı. Son bölümlerde Fatih ve Doğa'nın tekrar barışmasını isteyecek kadar kör olan Şerbo izleyicileri, Fatih'in intikam için Ömer'in eski sevgilisiyle beraber olmasıyla şoke oldu.