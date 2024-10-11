Tepkiler Bitmiyor: İzleyiciye İllallah Ettiren Yalı Çapkını Yine İstenileni Veremedi!
Tepkiler Bitmiyor: İzleyiciye İllallah Ettiren Yalı Çapkını Yine İstenileni Veremedi!
Star TV'nin bir dönem ortalığı yıkan dizisi Yalı Çapkını, son iki sezondur resmen yerle yeksan oldu. Özellikle 3. sezonuyla hayal kırıklığı denizine kulaç attıran dizinin son bölümü yine tepkilerin odağına oturdu.
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Bir dönemin popüler dizisi Yalı Çapkını, elde ettiği başarıyı devam ettiremeyip hüsrana uğrayan dizilerin başında yer alıyor.
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Uyumları arşa çıkmış başrol çifti bir türlü kullanamayan ya da bilinçli olarak kullanmayan dizi, 3. sezonuyla beterin beterinin nasıl olabileceğini gözümüze sokmaya başladı.
78. bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını'nda halihazırda başka bir erkekle evli olan Seyran'ı gören Ferit, Diyar'a evlenme teklifi etti ve izleyicinin SeyFer hayalinin pabucu yine dama atıldı.
Ferit'in Diyar'la nişanlandığı ve Seyran'ın Sinan'la arayı düzelttiği bölüm sonu yine izleyicilerden eksi puan aldı. Akıllardaki tek soru ise "Yalı Çapkını eskiye dönecek mi?" oldu.
İşte Yalı Çapkını'nın son bölümüne gelen tepkilerden bazıları:
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