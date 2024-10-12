İlker Kaleli, Apar Topar Yayından Kaldırılan Arak Dizisi Hakkında İlk Kez Konuştu
İlker Kaleli, Apar Topar Yayından Kaldırılan Arak Dizisi Hakkında İlk Kez Konuştu
Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan Arak dizisi, önce ilk bölümün ardından yayından kaldırılmış ardından da ismi değiştirilmişti. Dizinin başrolü İlker Kaleli, bu konu hakkında ilk kez açıklama yaptı.
KAYNAK: Mehmet S. Aman/ Cumhuriyet
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde yer aldığı Arak, Aralık ayında Show TV'de yayınlanmış ve hemen ardından aniden yayından kaldırılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birkaç gün sonra Kara ismiyle geri dönen Arak dizisi yayınlanmayan sahnelerden tutun da yayın saatine kadar pek çok konuda hüsrana uğramış ve 5. bölümde final yapmıştı.
Dizinin başrolü İlker Kaleli, olaylı bir şekilde yayından kalkan dizi hakkında ilk kez konuştu.
"Hayatımda ilk kez bir diziye başlayıp, sebebini bilmediğimiz bir şekilde ikinci bölümünün apar topar yayın akışından ve bütün tanıtım fragmanlarının kaldırılmasına tanık olduk."
"Tarih bile verilmeden alakasız bir zamanda, bütün diziler reyting yarışına 21.00’de girerken bu dizinin 22.30’da tekrar yayına sokulmasını, üstüne durduk yere isminin değiştirilmesini ilk defa gördüm."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın