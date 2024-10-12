İzleyici Affetmedi: Arka Sokaklar, Reytinglerde Yalı Çapkını'nı Solladı

Cuma akşamları reyting anlamında en çetin akşamlardan biri. Birkaç ay öncesine kadar Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti ezeli rakip olurken Yalı Çapkını'nın önlenemez düşüşü sonrası çok şey değişti. Son verilere göre 19 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar, Yalı Çapkını'nı reytinglerde solladı.