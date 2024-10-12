İzleyici Affetmedi: Arka Sokaklar, Reytinglerde Yalı Çapkını'nı Solladı
İzleyici Affetmedi: Arka Sokaklar, Reytinglerde Yalı Çapkını'nı Solladı
Cuma akşamları reyting anlamında en çetin akşamlardan biri. Birkaç ay öncesine kadar Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti ezeli rakip olurken Yalı Çapkını'nın önlenemez düşüşü sonrası çok şey değişti. Son verilere göre 19 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar, Yalı Çapkını'nı reytinglerde solladı.
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3 sezondur cuma akşamı denildiği zaman akla ilk gelen diziler Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını oluyor.
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İlk sezonuyla hepimizi ekran başına oturtan Yalı Çapkını öylesine rakipsizdi ki o dönem kırdığı reyting rekoru hala kırılabilmiş değil.
Başrol çiftin enfes kimyası sayesinde tutarsız ilerleyen senaryoyu göz ardı etmeyi başaran izleyici, Yalı Çapkını'nı her zaman 1. yapsa da 2. sezonda yaşanan olmadık olaylar ve son olarak 3. sezon rezilliğiyle Yalı Çapkını tahtından indi.
Yalı Çapkını, 2. sezonun yarısında birincilik koltuğunu rakibi Kızılcık Şerbeti'ne devrederken şimdi de ikinciliği kaybetti.
Reytinglerinin yarıdan fazlasını kaybetmesine rağmen yine de en çok izlenen 2. dizi olan Yalı Çapkını, bu defa 19 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar'ın gerisinde kaldı.
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Arka Sokaklar, Total oranlarında Yalı Çapkını'nı geride bıraktı.
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