RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'Reyting Şehveti' Açıklaması: "Ceza Verdiğimiz Diziler Daha Çok İzleniyor"
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'Reyting Şehveti' Açıklaması: "Ceza Verdiğimiz Diziler Daha Çok İzleniyor"
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği 'Kültür, Sanat ve Medyanın Dönüştürücü Gücüyle Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi' toplantısına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği 'Kültür, Sanat ve Medyanın Dönüştürücü Gücüyle Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi' toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açılış konuşmasında, "Üzülerek ifade etmek durumundayım; cinayetin her detayıyla verildiği, maktulün fotoğraflarının kullanıldığı haberler hem hayatını kaybedenlerin ailelerine hem de toplumun ruh sağlığına ciddi zarar veriyor" ifadelerine yer verdi.
Toplantıda yer alan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise konuşmasını RTÜK Başkanı değil de 2 çocuk babası olarak yaptığını vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:
"Adım cezacı başkana çıktı, artık bunu ceza ile çözmek istemiyorum. Gelin siz de elinizi taşın altına koyun. Bir konu oluyor, gündem oluyor ceza ver. Ceza vermek çözüm değil."
'Ufak bir kanun teklifiyle' şiddet yanlısı yayınların sorununun komple çözüleceğini dile getiren Şahin, açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verdi.
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