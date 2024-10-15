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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'Reyting Şehveti' Açıklaması: "Ceza Verdiğimiz Diziler Daha Çok İzleniyor"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'Reyting Şehveti' Açıklaması: "Ceza Verdiğimiz Diziler Daha Çok İzleniyor"

RTÜK
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 19:46

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği 'Kültür, Sanat ve Medyanın Dönüştürücü Gücüyle Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi' toplantısına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği 'Kültür, Sanat ve Medyanın Dönüştürücü Gücüyle Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi' toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği 'Kültür, Sanat ve Medyanın Dönüştürücü Gücüyle Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi' toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açılış konuşmasında, "Üzülerek ifade etmek durumundayım; cinayetin her detayıyla verildiği, maktulün fotoğraflarının kullanıldığı haberler hem hayatını kaybedenlerin ailelerine hem de toplumun ruh sağlığına ciddi zarar veriyor" ifadelerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açılış konuşmasında, "Üzülerek ifade etmek durumundayım; cinayetin her detayıyla verildiği, maktulün fotoğraflarının kullanıldığı haberler hem hayatını kaybedenlerin ailelerine hem de toplumun ruh sağlığına ciddi zarar veriyor" ifadelerine yer verdi.

Toplantıda yer alan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise konuşmasını RTÜK Başkanı değil de 2 çocuk babası olarak yaptığını vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

Toplantıda yer alan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise konuşmasını RTÜK Başkanı değil de 2 çocuk babası olarak yaptığını vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

'Öncelikle bütün medya yöneticilerini, televizyon programlarını empati yapmaya davet ediyorum. Reyting denen şehvete lütfen daha fazla kapılmayın. Gündüz kuşağı programlarından ele alalım. Gündüz kuşağı programlarında sürekli şiddet, sürekli şiddet. Haber programlarında sürekli şiddet. Toplumsal olarak hepimize vazifeler düşüyor. Çocukların ekran başında olduğu saatlerde bu kadar çok şiddet içeriğini filtresiz vermek doğru değildir.' 

"Adım cezacı başkana çıktı, artık bunu ceza ile çözmek istemiyorum. Gelin siz de elinizi taşın altına koyun. Bir konu oluyor, gündem oluyor ceza ver. Ceza vermek çözüm değil."

"Adım cezacı başkana çıktı, artık bunu ceza ile çözmek istemiyorum. Gelin siz de elinizi taşın altına koyun. Bir konu oluyor, gündem oluyor ceza ver. Ceza vermek çözüm değil."

'Arkadaşlar lütfen dikkatle ele alalım. Toplanıyoruz, oturuyoruz konuşuyoruz ama her seferinde reyting denilen şehvete, canavara yeniliyorsunuz.'

'Ufak bir kanun teklifiyle' şiddet yanlısı yayınların sorununun komple çözüleceğini dile getiren Şahin, açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verdi.

'Ufak bir kanun teklifiyle' şiddet yanlısı yayınların sorununun komple çözüleceğini dile getiren Şahin, açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verdi.

'Bu ilkeleri benimsiyoruz ama lütfen artık siz de bu ilkeleri benimseyin. Ne olacak illa ceza mı verelim? Ceza verelim sonuçlarına da hep beraber katlanalım. Ufak bir kanun teklifi gelir, şiddet yanlısı yayınların sorunu komple çözülür. Bu mu isteniyor arkadaşlar?'

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