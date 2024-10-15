RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'Reyting Şehveti' Açıklaması: "Ceza Verdiğimiz Diziler Daha Çok İzleniyor"

'Bu ilkeleri benimsiyoruz ama lütfen artık siz de bu ilkeleri benimseyin. Ne olacak illa ceza mı verelim? Ceza verelim sonuçlarına da hep beraber katlanalım. Ufak bir kanun teklifi gelir, şiddet yanlısı yayınların sorunu komple çözülür. Bu mu isteniyor arkadaşlar?'