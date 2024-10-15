Esra Erol’u Tehdit Eden Sahte Mehdinin Müridinin Gözaltına Alındığı Açıklandı!
Esra Erol’u Tehdit Eden Sahte Mehdinin Müridinin Gözaltına Alındığı Açıklandı!
Esra Erol'un programında ifşa ettiği sahte mehdinin müritlerinden biri, Esra Erol'u tehdit etmiş; ünlü sunucu da 'Vazgeçmeyeceğim!' demişti. Emniyet Genel Müdürlüğü video ile Esra Erol'a tehditler savuran şahsın gözaltına alındığını duyurdu.
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Geçtiğimiz günlerde Esra Erol'un ifşaladığı sahte mehdi Mustafa Çabuk tutuklanmıştı.
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Esra Erol'un yayınladığı videolar sonrasında tutuklanan sahte mehdinin müritlerinden biri yayınladığı videoda Esra Erol'a tehditler savurmuştu.
Sahte mürit kaydettiği videoda kaydettiği videoda Esra Erol'a "Sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni sevenlerin de canını alacağım" demişti.
Emniyet Genel Müdürlüğü, görüntülerdeki H.D. isimli şahsın 15.10.2024 tarihinde İstanbul ili Pendik ilçesinde gözaltına alındığını duyurdu.
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Adli kontrol sartıyla serbest tam olarak ne zaman kalır ¿
Yarın sabah simit al gel diye fırına yollarlar, gelip simitleri çayla gömdükten sonra uzar yine dergahına
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