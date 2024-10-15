Esra Erol’u Tehdit Eden Sahte Mehdinin Müridinin Gözaltına Alındığı Açıklandı!

Esra Erol'un programında ifşa ettiği sahte mehdinin müritlerinden biri, Esra Erol'u tehdit etmiş; ünlü sunucu da 'Vazgeçmeyeceğim!' demişti. Emniyet Genel Müdürlüğü video ile Esra Erol'a tehditler savuran şahsın gözaltına alındığını duyurdu.