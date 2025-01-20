İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bugün katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kararı sonrasında Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada 'Sözümün arkasındayım. Her zaman, herkes için adalet. Burdan tehdit iddiası çıkaran Başsavcıyı, Allah’a ve milletin vicdanına havale ediyorum' dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'Tehdit' ve 'Terörle Mücadelede Görev Alan Kişileri Hedef Gösterme' suçlarından soruşturma başlatıldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir televizyon programında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 'Tehdit' ve 'Terörle Mücadelede Görev Alan Kişileri Hedef Gösterme' suçlarından soruşturma başlattı.
Soruşturma kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama:
EKREM İMAMOĞLU HALK TV’YE YAPTIĞI AÇIKLAMALARDA ŞUNLARI SÖYLEMİŞTİ:
İmamoğlu'nun hakkında soruşturma başlatılan sözleri şöyle oldu 👇
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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