Ekrem İmamoğlu Soruşturması: Sosyal Medyada Paylaşım Yapanlar İçin Soruşturma Başlatıldı
Ekrem İmamoğlu Soruşturması: Sosyal Medyada Paylaşım Yapanlar İçin Soruşturma Başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı. Pointer isimli sosyal medya hesabının paylaşımına göre, sosyal medyada Ekrem İmamoğlu için paylaşımda bulunan ve aynı sözleri tekrarlayanlar hakkında da soruşturma açıldı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.
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Soruşturma kararı sonrasında Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada "Sözümün arkasındayım. Her zaman, herkes için adalet. Burdan tehdit iddiası çıkaran Başsavcıyı, Allah’a ve milletin vicdanına havale ediyorum" demişti.
Pointer isimli sosyal medya hesabı, başsavcılığın soruşturmayı genişlettiğini açıkladı.
Sosyal medya hesaplarından Ekrem İmamoğlu için destek mesajında Akın Gürlek için aynı sözleri kullanalar hakkında da 'Tehdit' ve 'Terörle Mücadelede Görev Alan Kişileri Hedef Gösterme' suçlarından soruşturma başlatılacak.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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