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Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Mesaj: “Adayımız Hazır Karşımıza Çık”

Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Mesaj: “Adayımız Hazır Karşımıza Çık”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.01.2025 - 13:51 Son Güncelleme: 20.01.2025 - 14:23

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a soruşturma açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek 'Adayımız hazır karşımıza çık' dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a soruşturma açılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a soruşturma açılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'a tepki gösteren Özel şunları söyledi:

Erdoğan'a tepki gösteren Özel şunları söyledi:

'Doğrudan ülkeyi yok etmeye ve çökertmeye çalışana şunu söylüyorum; Aracıyı aradan çıkar. Akın'ı çek biz buradayız. Hesaplaşacaksan, korkun yoksa getir sandığı, milletten al cevabını. Millet ne diyorsa o olsun. Hodri meydan. Benim partim hazır, ben hazırım, adaylarımız, adayımız hazır. Çıkarsın karşıma alırsın cevabını. Seni orada Akın Gürlek kurtaramaz.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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