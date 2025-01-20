CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın İfade İçin Savcılığa Alındı

**'Bütün genel başkan yardımcılarımız adliyede. Güya gözaltı kararı yok. Gözaltı kararı yoksa polis gider ifadeye davet eder, hatta telefon açılıp ifadeye çağırılır. 8 polisle gidip, ifadeye zorla götürüyorlar. Polisler gözaltı kararı var mı diye sorduğumuzda 'henüz bize ulaşan bir gözaltı kararı yok' diyorlar. 'Sizi ifade vermeye götürmemiz gerekiyor' diyorlar. Siz kapısına dayandınız, adamın kapısına dayandırdığınız polisin eline gözaltı kararı bile vermiyorsanız, artık devlet nerede polis nerede, polis devletine dönüşmüş değil midir? Tüm genel başkan yardımcılarımız, il başkanımız, seçilmiş arkadaşlarımız adliyeye gidiyorlar. Anlaşılan daha önce benim kullandığım bir ifadeyi kullanmaktan dolayı suçlanıyor. Recep Tayyip Erdoğan'a aradan aracıları çıkarması gerektiğini ifade ediyorum...'**