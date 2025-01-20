onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın İfade İçin Savcılığa Alındı

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın İfade İçin Savcılığa Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.01.2025 - 09:02 Son Güncelleme: 20.01.2025 - 10:31

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin sözleri gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın savcılığa ifade vermeye çağrıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri sebebiyle soruşturma soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri sebebiyle soruşturma soruşturma başlatıldı.

Hakkında 'kamu görevlisine hakaret' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Aydın'ın ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.

Hakkında 'kamu görevlisine hakaret' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Aydın'ın ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cem Aydın hakkında HALK TV’ye açıklamalarda bulundu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cem Aydın hakkında HALK TV’ye açıklamalarda bulundu:

**'Bütün genel başkan yardımcılarımız adliyede. Güya gözaltı kararı yok. Gözaltı kararı yoksa polis gider ifadeye davet eder, hatta telefon açılıp ifadeye çağırılır. 8 polisle gidip, ifadeye zorla götürüyorlar. Polisler gözaltı kararı var mı diye sorduğumuzda 'henüz bize ulaşan bir gözaltı kararı yok' diyorlar. 'Sizi ifade vermeye götürmemiz gerekiyor' diyorlar. Siz kapısına dayandınız, adamın kapısına dayandırdığınız polisin eline gözaltı kararı bile vermiyorsanız, artık devlet nerede polis nerede, polis devletine dönüşmüş değil midir? Tüm genel başkan yardımcılarımız, il başkanımız, seçilmiş arkadaşlarımız adliyeye gidiyorlar. Anlaşılan daha önce benim kullandığım bir ifadeyi kullanmaktan dolayı suçlanıyor. Recep Tayyip Erdoğan'a aradan aracıları çıkarması gerektiğini ifade ediyorum...'**

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
57
10
7
4
2
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın