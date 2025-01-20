CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın İfade İçin Savcılığa Alındı
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın İfade İçin Savcılığa Alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri sebebiyle soruşturma soruşturma başlatıldı.
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Hakkında 'kamu görevlisine hakaret' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Aydın'ın ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cem Aydın hakkında HALK TV’ye açıklamalarda bulundu:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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