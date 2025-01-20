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Akın Gürlek Kimdir? Başsavcı Akın Gürlek Hakkında Merak Edilenler

Akın Gürlek Kimdir? Başsavcı Akın Gürlek Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
20.01.2025 - 09:57

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada yapılan bir paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Bu sıcak gelişmenin ardından pek çok kişi Akın Gürlek'in hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında araştırma yapmaya başladı.

Peki, Akın Gürlek kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında ve nereli? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Akın Gürlek Kimdir?

Akın Gürlek Kimdir?

Akın Gürlek, 1982 senesinde Nevşehir'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Akın Gürlek 2005 yılında buradan mezun oldu. Şu anda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Akın Gürlek evli ve 1 çocuk babasıdır.

Akın Gürlek Hangi Görevlerde Bulundu?

Akın Gürlek Hangi Görevlerde Bulundu?

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni başarıyla tamamlayan Akın Gürlek, hâkim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yaptı. Nisan 2021 terfileriyle birinci sınıf hâkimliğe terfi eden Gürlek, bu alandaki çalışmalarıyla adından söz ettirdi. 

Daha sonra Danıştay üyeliğine atanan Uğurhan Kuş'un yerine 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütürken 1 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmış olan Gürlek, bir dönem Özgür Özel'e açılan soruşturma kapsamında da gündeme gelmişti.

Akın Gürlek Neden Gündem Oldu?

Akın Gürlek Neden Gündem Oldu?

20 Ocak 2025 tarihinde CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alınarak Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüğü açıklandı. Gözaltına alınma gerekçesinin Akın Gürlek hakkında tweet atması olarak iddia edilirken, bu gelişmeyle birlikte Akın Gürlek ismi kısa sürede gündem oldu.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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