Akın Gürlek Kimdir? Başsavcı Akın Gürlek Hakkında Merak Edilenler

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada yapılan bir paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Bu sıcak gelişmenin ardından pek çok kişi Akın Gürlek'in hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında araştırma yapmaya başladı.

Peki, Akın Gürlek kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında ve nereli? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.