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Dilara Altıntop Kimdir? Reza Zarrab ile Dilara Altıntop Evlendi mi?

Dilara Altıntop Kimdir? Reza Zarrab ile Dilara Altıntop Evlendi mi?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
17.01.2025 - 11:06

Reza Zarrab ile evlendiği iddia edilen Dilara Altıntop kısa sürede gündem oldu. Birçok kişi Dilara Altıntop'un mesleğini, kim olduğunu ve hayatını merak ediyor.

Peki, Dilara Altıntop kimdir, ne iş yapıyor ve Reza Zarrab ile evlendi mi? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Dilara Altıntop Kimdir?

Dilara Altıntop Kimdir?

Dilara Altıntop, ABD'de bulunan Boston Üniversitesi'nde hukuk asistanı sertifikasyon programını başarıyla tamamlamıştır. Daha önce Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türkiye Milli Yüzme Takımı'nda profesyonel yüzücü olarak görev yapan Altıntop, spor hayatında çeşitli başarılara imza atmıştır. Nitekim kendisi, Türkiye Milli Yüzme Takımı'nın da eski üyesidir.

Şu anda hayatına Miami, Florida'da devam eden Altıntop'un, yönetici asistanı olarak çalıştığı söyleniyor. Mevcut işinde hukuki belgeler hazırlama, toplantıları planlama ve müşteri dosyalarını düzenleme gibi görevlerden sorumlu olduğu biliniyor.

Dilara Altıntop Neden Gündem Oldu?

Dilara Altıntop Neden Gündem Oldu?

2021 yılında Ebru Gündeş ile 11 yıllık evliliğini sonlandıran Reza Zarrab, boşanmanın ardından kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçlamalarla tutuklanmış ve bir süre sonra da serbest bırakılmıştı. 

Reza Zarrab'ın şimdi de Bursalı sosyetik güzel Dilara Altıntop ile Miami’de evleneceği iddiaları gündeme oturdu. Bu gelişmenin ardından Dilara Altıntop ismi kısa sürede gündem oldu.

Reza Zarrab ile Dilara Altıntop Evlendi mi?

Reza Zarrab ile Dilara Altıntop Evlendi mi?

Reza Zarrab ve Dilara Altıntop ikilisinin düğün için Türkiye’den Miami’ye gittikleri iddia ediliyor. Ancak ikilinin evlendiğine dair şu anlık net bir bilgi bulunmuyor.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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