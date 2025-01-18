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Reza Zarrab Kimdir? Dilara Altıntop ile Evlendiği İddia Edilen Reza Zarrab Hakkında Merak Edilenler

Reza Zarrab Kimdir? Dilara Altıntop ile Evlendiği İddia Edilen Reza Zarrab Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
18.01.2025 - 13:44

Reza Zarrab’ın hayatı ve özel yaşamı son günlerde yeniden gündeme geldi. Geçmişte de Ebru Gündeş'le evliliği ve iş hayatıyla sıkça gündem olan Zarrab, şimdi de Dilara Altıntop ile Miami'de evlendiği iddialarıyla gündemdeki yerini aldı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Zarrab'ın hayatını ve biyografisini araştırmaya başladı.

Peki, Reza Zarrab kimdir, kaç kez evlendi, serveti ne kadar? İşte, Reza Zarrab ile ilgili merak ettiğiniz detaylar...

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Reza Zarrab Kimdir?

Reza Zarrab Kimdir?

Reza Zarrab, 12 Eylül 1983 tarihinde İran’ın Tebriz kentinde dünyaya geldi. Türkiye’de yaşadığı dönemde ismini Türkçeleştiren Zarrab, ''Rıza Sarraf'' adını kullandı. Ticari faaliyetleri, siyasi ilişkileri ve özel hayatıyla Türkiye’nin en çok konuşulan iş insanlarından biri olan Reza Zarrab, uluslararası para piyasalarında tanınan bir isimdir. 

Ailesinin de ticaretle uğraştığı bilinen Zarrab, Türkiye’ye 2008 yılında gelerek iş faaliyetlerine başladı. Daha sonra Royal Denizcilik ve Royal Holding gibi şirketlerle adından söz ettirdi. 2010 yılında Ebru Gündeş ile dünyaevine giren Reza Zarrab bu evliliğiyle de çok konuşulmuştu. Bu evlilikten bir kızı oldu ancak çift 2021 yılında boşandı.

Reza Zarrab Serveti Ne Kadar?

Reza Zarrab Serveti Ne Kadar?

Reza Zarrab’ın serveti tam olarak bilinmese de altın ticareti ve döviz piyasasındaki faaliyetlerinden ötürü milyar dolarlık bir mal varlığına sahip olduğu iddia ediliyor. Elbette bunlar sadece iddiadan ibaret, zira Zarrab'ın serveti konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Reza Zarrab Neden Gündem Oldu?

Reza Zarrab Neden Gündem Oldu?

Reza Zarrab’ın Dilara Altıntop ile evlendiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bu iddialar sosyal medyada hızla yayılırken, Reza Zarrab ilk etapta bunu yalanladı. Ancak daha sonra basına düğünden görüntüler düştü ve Zarrab kısa sürede gündem oldu.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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