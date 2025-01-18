Reza Zarrab Kimdir? Dilara Altıntop ile Evlendiği İddia Edilen Reza Zarrab Hakkında Merak Edilenler

Reza Zarrab’ın hayatı ve özel yaşamı son günlerde yeniden gündeme geldi. Geçmişte de Ebru Gündeş'le evliliği ve iş hayatıyla sıkça gündem olan Zarrab, şimdi de Dilara Altıntop ile Miami'de evlendiği iddialarıyla gündemdeki yerini aldı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Zarrab'ın hayatını ve biyografisini araştırmaya başladı.

Peki, Reza Zarrab kimdir, kaç kez evlendi, serveti ne kadar? İşte, Reza Zarrab ile ilgili merak ettiğiniz detaylar...