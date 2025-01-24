Yapay Pinterest Sayfalarına İnat Çalışma Masalarını Tüm Doğallıyla Paylaşan Öğrenciler

Geçirdiğimiz dönem pek çok öğrenci için final haftası veya bütünlemelerin olduğu yoğun bir süreç. Haliyle notlar, defterler, kitaplar havada uçuşuyor. Tamamlanmayan konular tamamlanıyor vizede çıkan konuların tekrar sorulması rüyalara giriyor. Bir kısım öğrenci de bu aşamaya geçmek için hayatlarının en önemli sınavlarından birine hazırlanıyor. Sağlıklı bir çalışma ortamı da akademik başarı için kaçınılmaz. Çalışmayı teşvik etmek için de pek çok estetik masalar, birbirleriyle uyumlu eşyalar, en trend kırtasiye ürünleri paylaşılıyor. Ancak gerçekte durum böyle mi?