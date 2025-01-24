Yapay Pinterest Sayfalarına İnat Çalışma Masalarını Tüm Doğallıyla Paylaşan Öğrenciler
Yapay Pinterest Sayfalarına İnat Çalışma Masalarını Tüm Doğallıyla Paylaşan Öğrenciler
Geçirdiğimiz dönem pek çok öğrenci için final haftası veya bütünlemelerin olduğu yoğun bir süreç. Haliyle notlar, defterler, kitaplar havada uçuşuyor. Tamamlanmayan konular tamamlanıyor vizede çıkan konuların tekrar sorulması rüyalara giriyor. Bir kısım öğrenci de bu aşamaya geçmek için hayatlarının en önemli sınavlarından birine hazırlanıyor. Sağlıklı bir çalışma ortamı da akademik başarı için kaçınılmaz. Çalışmayı teşvik etmek için de pek çok estetik masalar, birbirleriyle uyumlu eşyalar, en trend kırtasiye ürünleri paylaşılıyor. Ancak gerçekte durum böyle mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir X kullanıcısı da timeline'dan masa anlıklarını istedi ama en doğal haliyle...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Biraz temsili biraz gerçek pek çok masa paylaşıldı.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın