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Eşi Açık Sütü Buzdolabına Yatay Koyan Kadın Twitter'dan Dert Yandı

Eşi Açık Sütü Buzdolabına Yatay Koyan Kadın Twitter'dan Dert Yandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.01.2025 - 15:02

Kadınların erkeklerden, erkeklerin kadınlardan şikayet etmesi yeni bir durum değil. Ancak şartlar değişse de şikayetler değişmiyor. Bazı kadınlar özellikle eşlerinin ev işlerindeki umursamazlıklarından veya üşengeçliğinden şikayetçi. Bunu sosyal medyada da dile getiriyorlar. Ancak hiçbir şikayet geçtiğimiz gün önümüze düşen manzara kadar viral olmamıştı.

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Twitter sayfamızda erkek arkadaşından şikayetçi bir kadına yer vermiştik.

Twitter sayfamızda erkek arkadaşından şikayetçi bir kadına yer vermiştik.

Yanıtlardan biri oldukça ilginçti.

Yanıtlardan biri oldukça ilginçti.
twitter.com

Böyle ilginç bir manzaraya ilginç tepkiler de geldi.

Böyle ilginç bir manzaraya ilginç tepkiler de geldi.
twitter.com

Kendisiyle gurur duyanlar da var.

Kendisiyle gurur duyanlar da var.
twitter.com

Tek yapan erkekler değilmiş.

Tek yapan erkekler değilmiş.
twitter.com
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Haline şükreden de var.

Haline şükreden de var.
twitter.com

Kediyle kıyaslayan da...

Kediyle kıyaslayan da...
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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