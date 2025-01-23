Eşi Açık Sütü Buzdolabına Yatay Koyan Kadın Twitter'dan Dert Yandı
Eşi Açık Sütü Buzdolabına Yatay Koyan Kadın Twitter'dan Dert Yandı
Kadınların erkeklerden, erkeklerin kadınlardan şikayet etmesi yeni bir durum değil. Ancak şartlar değişse de şikayetler değişmiyor. Bazı kadınlar özellikle eşlerinin ev işlerindeki umursamazlıklarından veya üşengeçliğinden şikayetçi. Bunu sosyal medyada da dile getiriyorlar. Ancak hiçbir şikayet geçtiğimiz gün önümüze düşen manzara kadar viral olmamıştı.
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Twitter sayfamızda erkek arkadaşından şikayetçi bir kadına yer vermiştik.
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Yanıtlardan biri oldukça ilginçti.
Böyle ilginç bir manzaraya ilginç tepkiler de geldi.
Kendisiyle gurur duyanlar da var.
Tek yapan erkekler değilmiş.
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Haline şükreden de var.
Kediyle kıyaslayan da...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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