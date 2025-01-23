Eşi Açık Sütü Buzdolabına Yatay Koyan Kadın Twitter'dan Dert Yandı

Kadınların erkeklerden, erkeklerin kadınlardan şikayet etmesi yeni bir durum değil. Ancak şartlar değişse de şikayetler değişmiyor. Bazı kadınlar özellikle eşlerinin ev işlerindeki umursamazlıklarından veya üşengeçliğinden şikayetçi. Bunu sosyal medyada da dile getiriyorlar. Ancak hiçbir şikayet geçtiğimiz gün önümüze düşen manzara kadar viral olmamıştı.