3000 Liraya Yaklaşan Tiyatro Biletleri Tartışmalara Neden Oldu
3000 Liraya Yaklaşan Tiyatro Biletleri Tartışmalara Neden Oldu
Ülkemizde fiyatları fahiş şekilde artmayan ürün veya hizmet kalmadı. Temel ihtiyaç ürünlerindeki zamlar daha çok dikkat çekse de sanatsal etkinliklerde de fiyatlar belirli bir kesim hariç ulaşılamayacak durumda. Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın oynadığı Afife oyunu için istenen 2750 liralık fiyatlar ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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Bahar dizisiyle tekrar çıkış yakalayan Demet Evgar, Türk kadınının oyunculuk alanında önünü açan Afife Jale'nin anlatıldığı Afife oyunuyla sahneye çıkacak.
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Ancak merakla beklenen oyunun konusundan çok bilet fiyatları dikkat çekti.
Paylaşımı yapan Tekin Deniz üzücü bir not iliştirdi.
Tabii fiyatlar da eleştirilerin odağındaydı.
Farklı sosyolojik tespitler de geldi.
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Genel pahalılık da farklı bir sorun.
Alternatifler de sunuldu.
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Günümüzün sosyal medyada gösteriş bağımlılığı da eleştirildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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