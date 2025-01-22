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3000 Liraya Yaklaşan Tiyatro Biletleri Tartışmalara Neden Oldu

3000 Liraya Yaklaşan Tiyatro Biletleri Tartışmalara Neden Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.01.2025 - 13:38

Ülkemizde fiyatları fahiş şekilde artmayan ürün veya hizmet kalmadı. Temel ihtiyaç ürünlerindeki zamlar daha çok dikkat çekse de sanatsal etkinliklerde de fiyatlar belirli bir kesim hariç ulaşılamayacak durumda. Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın oynadığı Afife oyunu için istenen 2750 liralık fiyatlar ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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Bahar dizisiyle tekrar çıkış yakalayan Demet Evgar, Türk kadınının oyunculuk alanında önünü açan Afife Jale'nin anlatıldığı Afife oyunuyla sahneye çıkacak.

Bahar dizisiyle tekrar çıkış yakalayan Demet Evgar, Türk kadınının oyunculuk alanında önünü açan Afife Jale'nin anlatıldığı Afife oyunuyla sahneye çıkacak.

Ancak merakla beklenen oyunun konusundan çok bilet fiyatları dikkat çekti.

Ancak merakla beklenen oyunun konusundan çok bilet fiyatları dikkat çekti.
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Paylaşımı yapan Tekin Deniz üzücü bir not iliştirdi.

Paylaşımı yapan Tekin Deniz üzücü bir not iliştirdi.
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Tabii fiyatlar da eleştirilerin odağındaydı.

Tabii fiyatlar da eleştirilerin odağındaydı.
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Farklı sosyolojik tespitler de geldi.

Farklı sosyolojik tespitler de geldi.
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Genel pahalılık da farklı bir sorun.

Genel pahalılık da farklı bir sorun.
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Alternatifler de sunuldu.

Alternatifler de sunuldu.
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Günümüzün sosyal medyada gösteriş bağımlılığı da eleştirildi.

Günümüzün sosyal medyada gösteriş bağımlılığı da eleştirildi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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