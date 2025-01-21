"Yaptığım Kötü Yemekleri Bahçeye Gömüyorum" Diyen Kadının Babasıyla İlgili İç Burkan Anıları
"Yaptığım Kötü Yemekleri Bahçeye Gömüyorum" Diyen Kadının Babasıyla İlgili İç Burkan Anıları
Geleneksel ailelerde herkesin rolü bellidir. Anne yemek yapar, evi temizler, çocuklarıyla ilgilenir. Baba para kazanır. Erkeğin egemen olduğu toplumlarda, erkek kendisini nasılsa her konuda haklı görür. Örneğin erkeğin sevdiği yemek pişmeli, yalnızca onun istekleri yerine getirilmelidir. Bir X kullanıcısı da babasıyla olan anılarından bahsederek bugünlere nasıl geldiğini anlattı.
İşte kötü yemek yaptığında bahçeye gömdüğünü söyleyen kadının iç acıtan hikayesi...
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Erkeklerin egemen olduğu toplumlarda aile yapıları da birbirine benzer. Baba, ailenin en saygı duyulan kişisidir.
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Bir X kullanıcısı da "babam iyi adamdı ama her yemeği yemezdi, annem harika yemek yapmasına rağmen her sofrada gerginlik olurdu." diyerek babasıyla olan anılarını anlattı.
"Sarımsak, soğan, salça, limon vs uzun yola giderken arabada olurdu. Maddi sıkıntı da olduğu için belki dinlenme alanlarında anneme zorla yemek pişirtirdi."
"Deneme yemekleri yapıyorum bazen, tadı tuzu olmayanları, yanık olanları göstermeden bahçeye gömüyorum."
Peki buradan aldığımız sonuç? "Yani evleneceğiniz adam yemeğinizi yiyor olsun derim, 20 yıldır yiyor hala sesi çıkmadı şükür."
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Gelen tepkiler ise birbirine oldukça benziyordu...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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