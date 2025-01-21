"Yaptığım Kötü Yemekleri Bahçeye Gömüyorum" Diyen Kadının Babasıyla İlgili İç Burkan Anıları

Geleneksel ailelerde herkesin rolü bellidir. Anne yemek yapar, evi temizler, çocuklarıyla ilgilenir. Baba para kazanır. Erkeğin egemen olduğu toplumlarda, erkek kendisini nasılsa her konuda haklı görür. Örneğin erkeğin sevdiği yemek pişmeli, yalnızca onun istekleri yerine getirilmelidir. Bir X kullanıcısı da babasıyla olan anılarından bahsederek bugünlere nasıl geldiğini anlattı.

İşte kötü yemek yaptığında bahçeye gömdüğünü söyleyen kadının iç acıtan hikayesi...