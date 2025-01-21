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"Yaptığım Kötü Yemekleri Bahçeye Gömüyorum" Diyen Kadının Babasıyla İlgili İç Burkan Anıları

"Yaptığım Kötü Yemekleri Bahçeye Gömüyorum" Diyen Kadının Babasıyla İlgili İç Burkan Anıları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 15:44

Geleneksel ailelerde herkesin rolü bellidir. Anne yemek yapar, evi temizler, çocuklarıyla ilgilenir. Baba para kazanır. Erkeğin egemen olduğu toplumlarda, erkek kendisini nasılsa her konuda haklı görür. Örneğin erkeğin sevdiği yemek pişmeli, yalnızca onun istekleri yerine getirilmelidir. Bir X kullanıcısı da babasıyla olan anılarından bahsederek bugünlere nasıl geldiğini anlattı.

İşte kötü yemek yaptığında bahçeye gömdüğünü söyleyen kadının iç acıtan hikayesi...

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Erkeklerin egemen olduğu toplumlarda aile yapıları da birbirine benzer. Baba, ailenin en saygı duyulan kişisidir.

Erkeklerin egemen olduğu toplumlarda aile yapıları da birbirine benzer. Baba, ailenin en saygı duyulan kişisidir.

Haliyle çocuklar da anne de babaya saygı göstermek durumundadır. Aile babanın istediği yapılır, onun arzularına göre hareket edilir. Örneğin bir yemek pişecekse, babanın isteğinin ön planda tutulduğu görülebilir.

Bir X kullanıcısı da "babam iyi adamdı ama her yemeği yemezdi, annem harika yemek yapmasına rağmen her sofrada gerginlik olurdu." diyerek babasıyla olan anılarını anlattı.

Bir X kullanıcısı da "babam iyi adamdı ama her yemeği yemezdi, annem harika yemek yapmasına rağmen her sofrada gerginlik olurdu." diyerek babasıyla olan anılarını anlattı.

Annelerin çilesi yalnızca evde yemek yapmakla bitmiyor...

'Pikniğe küçük tüple giderdik, annem hiç eğlenemezdi, evde yaptığı 4-5 çeşit yemeği çıkarmasını babam beklerdi. Porselen tabaklarla pikniğe giderdik, bulaşık cabasıydı.'

"Sarımsak, soğan, salça, limon vs uzun yola giderken arabada olurdu. Maddi sıkıntı da olduğu için belki dinlenme alanlarında anneme zorla yemek pişirtirdi."

"Sarımsak, soğan, salça, limon vs uzun yola giderken arabada olurdu. Maddi sıkıntı da olduğu için belki dinlenme alanlarında anneme zorla yemek pişirtirdi."

Peki tüm bu anılar, bir kız çocuğunu nasıl etkiler dersiniz?

"Deneme yemekleri yapıyorum bazen, tadı tuzu olmayanları, yanık olanları göstermeden bahçeye gömüyorum."

"Deneme yemekleri yapıyorum bazen, tadı tuzu olmayanları, yanık olanları göstermeden bahçeye gömüyorum."
x.com

Peki buradan aldığımız sonuç? "Yani evleneceğiniz adam yemeğinizi yiyor olsun derim, 20 yıldır yiyor hala sesi çıkmadı şükür."

Peki buradan aldığımız sonuç? "Yani evleneceğiniz adam yemeğinizi yiyor olsun derim, 20 yıldır yiyor hala sesi çıkmadı şükür."
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Gelen tepkiler ise birbirine oldukça benziyordu...

Gelen tepkiler ise birbirine oldukça benziyordu...
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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