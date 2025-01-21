1966'da Yasaklanan ve 2023'te Gün Yüzüne Çıkan Şok Edici Kitap: Dünyanın Sonunu Anlatıyormuş!

Düşünün ki bir kitap yazılıyor ve devlete göre içeriği büyük bir tehlike taşıyor. Chan Thomas’ın yazdığı The Adam and Eve Story tam da böyle bir eser. Kitap, dünyanın periyodik olarak büyük felaketler yaşadığını iddia ediyor. Üstelik bu felaketlerin nedeni olarak manyetik kutup değişimleri gösteriliyor. Peki, iddialar ne kadar gerçekçi olabilir?