1966'da Yasaklanan ve 2023'te Gün Yüzüne Çıkan Şok Edici Kitap: Dünyanın Sonunu Anlatıyormuş!
1966'da Yasaklanan ve 2023'te Gün Yüzüne Çıkan Şok Edici Kitap: Dünyanın Sonunu Anlatıyormuş!
Düşünün ki bir kitap yazılıyor ve devlete göre içeriği büyük bir tehlike taşıyor. Chan Thomas’ın yazdığı The Adam and Eve Story tam da böyle bir eser. Kitap, dünyanın periyodik olarak büyük felaketler yaşadığını iddia ediyor. Üstelik bu felaketlerin nedeni olarak manyetik kutup değişimleri gösteriliyor. Peki, iddialar ne kadar gerçekçi olabilir?
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1966 yılında yayımlanan Chan Thomas’ın yazdığı The Adam and Eve Story, yayımlandığı yıl CIA tarafından anında yasaklanmıştı. Peki, bu kitabın yasaklanmasının sebebi neydi? Thomas’ın kitabında, dünyanın her 6.500 yılda bir yaşadığı büyük felaketlere dair iddialar yer alıyordu.
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Yazar, tarih öncesi dönemlerden kalma jeolojik kanıtlara ve dini hikayelere dayanarak dünyanın yakında bir felakete sürükleneceğini iddia etmişti.
Bu olayların merkezinde ise yazarın savunduğu bir teori vardı: Yer kürenin manyetik kutuplarının tersine dönmesi, yani bilimsel adıyla jeomanyetik terslenme.
Thomas, gezegenin manyetik kutuplarının her 6.500 yılda bir yer değiştirdiğini ve bu değişimin dünya üzerindeki yaşamı tamamen yok edebileceğini savundu. Kitabında yer alan bir bölümde şunları yazmıştı:
Thomas’a göre felaketler yalnızca Kuzey Amerika’yı değil, tüm kıtaları etkisi altına alacak ve dünyanın yeni bir düzen almasıyla sonuçlanacaktı. Örneğin, Bengal Körfezi Kuzey Kutbu olurken Pasifik Okyanusu Güney Kutbu’na dönüşecekti.
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NASA ve bilim insanları ise Thomas’ın teorilerini "bilim dışı" olarak nitelendiriyor. NASA araştırmacısı Martin Mlynczak, iddiaların hiçbir bilimsel temeli olmadığını şu sözlerle belirtti:
Thomas’ın kitabı, birçok komplo teorisyenine ilham kaynağı olmuş durumda. Ancak bilim insanları bu tür teorilerin paniğe yol açmaması gerektiği konusunda hemfikir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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