Milyarlarca Dolar Harcamışlar: Mısır'ın İdari Başkentini Taşımasının Ardındaki Haklı Sebepler

Kahire’nin yanında, çölün ortasında büyük bir proje yükseliyor. Bu projenin amacı ise oldukça dikkat çekici. Milyar dolarlık yatırımın ardındaki detaylar merak uyandırıyor. Yeni bir şehrin kurulması, ülke için ne anlama geliyor? Gelin, bu tarihi projeyi birlikte inceleyelim.