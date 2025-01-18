Milyarlarca Dolar Harcamışlar: Mısır'ın İdari Başkentini Taşımasının Ardındaki Haklı Sebepler
Milyarlarca Dolar Harcamışlar: Mısır'ın İdari Başkentini Taşımasının Ardındaki Haklı Sebepler
Kahire’nin yanında, çölün ortasında büyük bir proje yükseliyor. Bu projenin amacı ise oldukça dikkat çekici. Milyar dolarlık yatırımın ardındaki detaylar merak uyandırıyor. Yeni bir şehrin kurulması, ülke için ne anlama geliyor? Gelin, bu tarihi projeyi birlikte inceleyelim.
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Kahire, 22 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri. Şehirdeki yoğun trafik, hava kirliliği ve altyapı eksiklikleri yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürüyor. Yeni idari başkent, bu sorunları hafifletmek için planlandı.
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Yeni başkent, 50 kilometre uzaklıktaki bu çöl alanında daha yeşil ve sürdürülebilir bir yaşam vaadiyle inşa ediliyor. Üstelik şehirde New York’taki Central Park’ın iki katı büyüklüğünde bir park alanı olan “Yeşil Nehir” projesi de bulunuyor.
Yeni başkent, teknolojik altyapısıyla öne çıkıyor. Yapay zeka sistemleri, elektrik, su ve gaz kullanımını optimize edecek şekilde tasarlandı.
Ayrıca şehir genelinde kurulan binlerce güvenlik kamerası, trafik ve güvenliği anlık olarak takip edebiliyor.
5G altyapısına sahip akıllı şehir, hem yerel hem de uluslararası şirketler için büyük bir cazibe merkezi. Örneğin, Afrika İhracat ve İthalat Bankası (Afreximbank), burada uluslararası bir ticaret merkezi kurmayı planlıyor.
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Yeni idari başkentin toplam maliyeti yaklaşık 58 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Ancak bu devasa harcama, ekonomik sıkıntılarla boğuşan Mısır’da ciddi tartışmalara yol açmış durumda.
Uluslararası Para Fonu (IMF), altyapı harcamalarını azaltma çağrısında bulunsa da hükümet projeyi kararlılıkla sürdürüyor.
Yeni başkentin, sadece nüfus ve kirlilik gibi pratik sorunlara değil aynı zamanda politik amaçlara hizmet ettiği de belirtiliyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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58 milyar dolara boyle bir sehir kurulabildigini okuyunca yine 128 milyar dolarin nasil bir para olduğunu dusunurken buldum kendimi