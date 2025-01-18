Yapay Zekayı Kullanarak 1.000 İşe Başvuran Adamın Sonuçları Gören Herkesi Şaşırttı
Yapay Zekayı Kullanarak 1.000 İşe Başvuran Adamın Sonuçları Gören Herkesi Şaşırttı
İş arama süreci herkes için stresli ve yorucu olabilir. Saatlerce CV ve ön yazı hazırlamak insanı oldukça yıpratır. Ancak bir Reddit kullanıcısı, bu zorlu süreci yapay zeka ile aşmayı başardı. Geliştirdiği bot sayesinde uyurken bile iş başvurusu yapabiliyordu. Peki sonuçları ne oldu? Gelin bakalım!
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Reddit'teki anonim bir kullanıcı, geliştirdiği yapay zeka botunun iş arama sürecini nasıl devrimleştirdiğini paylaştı. Bot, kullanıcının bilgilerini analiz ediyor, her iş ilanı için özel CV ve ön yazılar oluşturuyor, hatta iş başvurularını otomatik olarak tamamlıyordu.
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Dahası, tüm bu işlemler kullanıcı uykudayken gerçekleşiyordu! Kullanıcı, bir ay içinde bu yöntemle 1.000 iş başvurusunda bulunduğunu ve 50'den fazla iş görüşmesine çağrıldığını belirtti.
Kullanıcının iddialarına göre, yapay zeka sayesinde oluşturulan özelleştirilmiş başvurular, otomatik eleme sistemlerini başarıyla geçti.
Ancak bu yöntemin sadece verimlilik sağlamadığı, aynı zamanda etik soruları da beraberinde getirdiği ifade edildi. Reddit kullanıcısı, “Yapay zeka ile başvuruların otomatikleştirilmesi, iş dünyasındaki insani unsurları kaybetme riski doğuruyor.” diyerek bu konuda endişelerini dile getirdi.
Sıra dışı yöntem, sosyal medyada tartışma yarattı. Kimileri bu yöntemi zekice bulurken, kimileri ise bunun kısa yoldan başarıya ulaşmak olduğunu savundu. Bazı kullanıcılar, “Şirketler adayları elemek için yapay zeka kullanıyorsa, adayların da aynı teknolojiyi kullanması adil.” yorumunu yaptı.
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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka ile optimize edilen iş başvuruları adil mi?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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