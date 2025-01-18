Yapay Zekayı Kullanarak 1.000 İşe Başvuran Adamın Sonuçları Gören Herkesi Şaşırttı

İş arama süreci herkes için stresli ve yorucu olabilir. Saatlerce CV ve ön yazı hazırlamak insanı oldukça yıpratır. Ancak bir Reddit kullanıcısı, bu zorlu süreci yapay zeka ile aşmayı başardı. Geliştirdiği bot sayesinde uyurken bile iş başvurusu yapabiliyordu. Peki sonuçları ne oldu? Gelin bakalım!