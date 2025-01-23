Türkiye'de Siyasetle İlgilenmemek Mümkün mü?
Türkiye'de Siyasetle İlgilenmemek Mümkün mü?
Türkiye siyasi gündemiyle, partiler veya aktörler arasındaki etkileşimle dünyada siyasetin en sıcak yaşandığı, kaosun bir dakika bile eksik olmadığı ülkelerden biri. Bu da en basit bir kelimeden, yiyecek içecek kıyafet hatta saç sakal tarzı gibi objelerin bile politize olmasına neden oluyor. Tabii partilerin, takım elbiseli sıkıcı insanların ve rutin nutukların atıldığı bu tip ortamlar herkesin ilgisini çekmeyebiliyor. Bazıları da politikayla ilgilenmemeyi tercih ediyor.
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Peki Türkiye gibi politize olmuş bir ülkede apolitik takılmak mümkün mü? Tartışma bu paylaşımla başladı.
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Tepkiler gecikmedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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