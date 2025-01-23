Türkiye'de Siyasetle İlgilenmemek Mümkün mü?

Türkiye siyasi gündemiyle, partiler veya aktörler arasındaki etkileşimle dünyada siyasetin en sıcak yaşandığı, kaosun bir dakika bile eksik olmadığı ülkelerden biri. Bu da en basit bir kelimeden, yiyecek içecek kıyafet hatta saç sakal tarzı gibi objelerin bile politize olmasına neden oluyor. Tabii partilerin, takım elbiseli sıkıcı insanların ve rutin nutukların atıldığı bu tip ortamlar herkesin ilgisini çekmeyebiliyor. Bazıları da politikayla ilgilenmemeyi tercih ediyor.