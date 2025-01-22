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Bolu Kartalkaya'daki Yangın Faciasıyla İlgili Hislerimize Tercüman Olan Paylaşımlar

Bolu Kartalkaya'daki Yangın Faciasıyla İlgili Hislerimize Tercüman Olan Paylaşımlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.01.2025 - 14:52

Bolu Kartalkaya'da 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın felaketi hepimizi derinden üzdü. İnsanlar tepkilerini ve acılarını dile getirmek için sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptılar. Bazı paylaşımlar ise nokta atışı tespitleri ve eleştirileriyle milyonların hislerine tercüman oldu, isyanlarını ifade etti.

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Bazı paylaşımlar şöyle;

Bazı paylaşımlar şöyle;
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Yangın merdiveni olmayan bir ülke...

Yangın merdiveni olmayan bir ülke...
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Kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışan insanlar da unutulmadı...

Kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışan insanlar da unutulmadı...
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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