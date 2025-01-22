Bolu Kartalkaya'daki Yangın Faciasıyla İlgili Hislerimize Tercüman Olan Paylaşımlar
Bolu Kartalkaya'daki Yangın Faciasıyla İlgili Hislerimize Tercüman Olan Paylaşımlar
Bolu Kartalkaya'da 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın felaketi hepimizi derinden üzdü. İnsanlar tepkilerini ve acılarını dile getirmek için sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptılar. Bazı paylaşımlar ise nokta atışı tespitleri ve eleştirileriyle milyonların hislerine tercüman oldu, isyanlarını ifade etti.
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Bazı paylaşımlar şöyle;
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Yangın merdiveni olmayan bir ülke...
Kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışan insanlar da unutulmadı...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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