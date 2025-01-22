6 Şubat Depremi'nde Enkazdan Sağ Çıkan Aile Kartalkaya'da Hayatını Kaybetti
6 Şubat Depremi'nde Enkazdan Sağ Çıkan Aile Kartalkaya'da Hayatını Kaybetti
Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangınıyla 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. İhmallerin, ölümlerin rutin haline geldiği ülkemizde felaketlerle o kadar sık karşılaşıyoruz ki bir felaketten kurtulmamız başka bir felaket için sıramızı beklememiz anlamına geliyor. Bir Twitter kullanıcının paylaşımına göre bir aile 6 Şubat Depremi'nde enkazdan çıkan bir aile geçtiğimiz gün yaşanan faciada hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşım şöyle;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşıma gelen tepkiler ise şu şekilde;
İhmalden kaçamıyoruz.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın