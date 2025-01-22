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6 Şubat Depremi'nde Enkazdan Sağ Çıkan Aile Kartalkaya'da Hayatını Kaybetti

6 Şubat Depremi'nde Enkazdan Sağ Çıkan Aile Kartalkaya'da Hayatını Kaybetti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.01.2025 - 14:08

Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangınıyla 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. İhmallerin, ölümlerin rutin haline geldiği ülkemizde felaketlerle o kadar sık karşılaşıyoruz ki bir felaketten kurtulmamız başka bir felaket için sıramızı beklememiz anlamına geliyor. Bir Twitter kullanıcının paylaşımına göre bir aile 6 Şubat Depremi'nde enkazdan çıkan bir aile geçtiğimiz gün yaşanan faciada hayatını kaybetti.

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Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;

Paylaşıma gelen tepkiler ise şu şekilde;

Paylaşıma gelen tepkiler ise şu şekilde;
twitter.com

İhmalden kaçamıyoruz.

İhmalden kaçamıyoruz.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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