onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Ayrılık Mesajında Gelen "Melekler Yorganın Olsun" Cümlesi Goygoycuların Diline Düştü

Ayrılık Mesajında Gelen "Melekler Yorganın Olsun" Cümlesi Goygoycuların Diline Düştü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.01.2025 - 12:40

Yabancıların 'inside joke' diye adlandırdıkları bir şaka türü vardır. Bir cümle, bir kelime, bir hareket sadece belli bir topluluk veya arkadaş grubu içinde anlamlıdır. Hele ilişkilerle ilgili bir durum varsa bu şakalar parola haline dönüşür. Twitter'da da ayrılık mesajlarını paylaşan bir kullanıcı farkında olmadan ileride Twitter quizlerine konu olacak bir ifadeyi de viral yapmış oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk mesaj böyleydi.

İlk mesaj böyleydi.

Çabaladığını iddia eden beyin son mesajı da şuydu.

Çabaladığını iddia eden beyin son mesajı da şuydu.

Ancak bir cümle aradan sıyrıldı.

Ancak bir cümle aradan sıyrıldı.

Sahne goygoycularda...

Sahne goygoycularda...
twitter.com

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın