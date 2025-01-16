Ayrılık Mesajında Gelen "Melekler Yorganın Olsun" Cümlesi Goygoycuların Diline Düştü

Yabancıların 'inside joke' diye adlandırdıkları bir şaka türü vardır. Bir cümle, bir kelime, bir hareket sadece belli bir topluluk veya arkadaş grubu içinde anlamlıdır. Hele ilişkilerle ilgili bir durum varsa bu şakalar parola haline dönüşür. Twitter'da da ayrılık mesajlarını paylaşan bir kullanıcı farkında olmadan ileride Twitter quizlerine konu olacak bir ifadeyi de viral yapmış oldu.