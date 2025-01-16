Ayrılık Mesajında Gelen "Melekler Yorganın Olsun" Cümlesi Goygoycuların Diline Düştü
Ayrılık Mesajında Gelen "Melekler Yorganın Olsun" Cümlesi Goygoycuların Diline Düştü
Yabancıların 'inside joke' diye adlandırdıkları bir şaka türü vardır. Bir cümle, bir kelime, bir hareket sadece belli bir topluluk veya arkadaş grubu içinde anlamlıdır. Hele ilişkilerle ilgili bir durum varsa bu şakalar parola haline dönüşür. Twitter'da da ayrılık mesajlarını paylaşan bir kullanıcı farkında olmadan ileride Twitter quizlerine konu olacak bir ifadeyi de viral yapmış oldu.
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İlk mesaj böyleydi.
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Çabaladığını iddia eden beyin son mesajı da şuydu.
Ancak bir cümle aradan sıyrıldı.
Sahne goygoycularda...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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