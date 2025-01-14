onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Formalite Evlilik Kredisinden Boş Bardağın Taşmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Formalite Evlilik Kredisinden Boş Bardağın Taşmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.01.2025 - 18:06

Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bu Salı günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı ortaladığımız bu günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Aslında komik.

Aslında komik.
twitter.com

Teknik direktörlere neler oluyor?

Teknik direktörlere neler oluyor?
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com

Çevreye duyarlı roketse tamamdır.

Çevreye duyarlı roketse tamamdır.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kendinizi çok kaptırıyorsunuz...

Kendinizi çok kaptırıyorsunuz...

Kendini alıntılayanlar...

Kendini alıntılayanlar...
twitter.com

Şarkı gerçek olmuş.

Şarkı gerçek olmuş.
twitter.com

Tıbba da trip atmayın.

Tıbba da trip atmayın.
twitter.com

Düşünen varsa...

Düşünen varsa...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın