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Yazım Yanlışında Çığır Açanlardan Buzluktaki Et Mahkumlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yazım Yanlışında Çığır Açanlardan Buzluktaki Et Mahkumlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.01.2025 - 18:46

Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Çarşamba günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım kedilerin damga vurduğu bu günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 😇

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Baban TÜİK olabilir mi?

Baban TÜİK olabilir mi?
twitter.com

Çok doğru!

Çok doğru!
twitter.com

Yapılır mı bu?

Yapılır mı bu?
twitter.com

Zero tolerance

Zero tolerance
twitter.com
twitter.com
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Geçiştiriyor işte.

Geçiştiriyor işte.
twitter.com

Üniseks ismin zorlukları...

Üniseks ismin zorlukları...
twitter.com

Bugün çok kedi yaptı.

Bugün çok kedi yaptı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Yarın görüşmek üzere 👋

Yarın görüşmek üzere 👋
twitter.com

Edep sen ne güzel şeydin...

Edep sen ne güzel şeydin...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Şu da bonus olsun...

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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