Yazım Yanlışında Çığır Açanlardan Buzluktaki Et Mahkumlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yazım Yanlışında Çığır Açanlardan Buzluktaki Et Mahkumlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Çarşamba günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım kedilerin damga vurduğu bu günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler 😇
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Baban TÜİK olabilir mi?
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Çok doğru!
Yapılır mı bu?
Zero tolerance
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Geçiştiriyor işte.
Üniseks ismin zorlukları...
Bugün çok kedi yaptı.
👇
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Yarın görüşmek üzere 👋
Edep sen ne güzel şeydin...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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