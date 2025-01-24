İnsanların Zehirli Gaz Korkusuyla Kapıları Mühürlediği Halley Kuyruklu Yıldızı Paniği
İnsanların Zehirli Gaz Korkusuyla Kapıları Mühürlediği Halley Kuyruklu Yıldızı Paniği
Halley Kuyruklu Yıldızı 1910’da dünyaya yaklaştığında büyük bir panik yarattı. İnsanlar kıyamet senaryolarına inandı ve korku içinde önlemler aldı. Gazetelerde yayılan abartılı haberler, paniği daha da büyüttü. Bazıları evlerini mühürleyip zehirli gazlardan korunmaya çalıştı. Peki, bu korkunun arkasında ne vardı?
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Halley Kuyruklu Yıldızı, adını ünlü İngiliz astronom Edmond Halley’den alır. Halley, bu kuyruklu yıldızın düzenli aralıklarla geri döndüğünü fark eden ilk kişiydi.
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1785 yılında yaptığı hesaplamalarla, yıldızın 1835’te ve daha sonra 1910’da geri döneceğini öngörmüştü. Ancak 1910 yılındaki dönüş, tarihe geçen bir toplumsal fenomene dönüştü.
1910’un başlarında Fransız astronom Nicolas Camille Flammarion, kuyruklu yıldızın kuyruğundaki gazların Dünya’yı etkileyebileceğini belirtti. Gazeteler, bu açıklamayı "kuyruklu yıldızın zehirli gazlarla tüm insanlığı öldüreceği" şeklinde abartarak yayımladı.
Flammarion daha sonra bunun sadece teorik bir düşünce olduğunu belirtse de medya bu düzeltmeyi dikkate almadı. Bu da halk arasında panik yaratmaya yetti.
Panik o kadar büyüktü ki bazı insanlar evlerini mühürlemeye başladı. Kapı ve pencere aralıklarını kapatanlar, zehirli gazların evlerine sızmasını engellemek istiyordu.
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Bazı girişimciler ise bu korkuyu fırsata çevirdi. Anti-komet ilaçları ve özel şemsiyeler gibi koruyucu ürünler satışa çıktı. Texas’ta iki adam, tamamen etkisiz şeker haplarını "kurtarıcı ilaç" diye pazarladı ve kısa süreliğine tutuklandılar.
Daha da ilginci, bazı insanlar bu felakete karşı kiliselere akın etti. İbadethaneler dolup taştı, insanlar günahlarından arınmaya çalıştı.
1986’da yıldız bir kez daha geçtiğinde, teknoloji sayesinde daha detaylı gözlemler yapıldı ve bu nadir olayın güzelliği daha iyi anlaşıldı. 2061 yılında yeniden görülecek olan Halley Kuyruklu Yıldızı, bakalım bu kez nasıl karşılanacak!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Bunlarda başka ülkenin yanmaz kefen satan cübbeli Ahmet hocası 😃
Ülkemizde olsa Dubai çikolatasına saldırır gibi kapış kapış ailecek alırız.
heryerde var bir sülün osman