İnsanların Zehirli Gaz Korkusuyla Kapıları Mühürlediği Halley Kuyruklu Yıldızı Paniği

Halley Kuyruklu Yıldızı 1910’da dünyaya yaklaştığında büyük bir panik yarattı. İnsanlar kıyamet senaryolarına inandı ve korku içinde önlemler aldı. Gazetelerde yayılan abartılı haberler, paniği daha da büyüttü. Bazıları evlerini mühürleyip zehirli gazlardan korunmaya çalıştı. Peki, bu korkunun arkasında ne vardı?