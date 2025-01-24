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Meslektaşlarına Camın Dayanıklılığını Kanıtlamak İsterken Yanlışlıkla 24. Kattan Düşen Avukat

Meslektaşlarına Camın Dayanıklılığını Kanıtlamak İsterken Yanlışlıkla 24. Kattan Düşen Avukat

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.01.2025 - 17:53

Hiç hayatınızda 'Bu yaptığım şey yüzünden ölsem ne kadar saçma olurdu?' diye düşündüğünüz oldu mu? Kanadalı avukat Garry Hoy'un hikayesi tam da bu cümleyi anımsatan, trajik ama bir o kadar da akıl almaz bir olay. Bu inanılmaz ama gerçek hikaye, düşündüğünüzden daha karmaşık. Gelin bakalım...

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9 Temmuz 1993 tarihinde, Toronto’da bulunan prestijli bir hukuk firması olan Holden Day Wilson, stajyer avukat adayları için bir resepsiyon düzenliyordu.

9 Temmuz 1993 tarihinde, Toronto’da bulunan prestijli bir hukuk firması olan Holden Day Wilson, stajyer avukat adayları için bir resepsiyon düzenliyordu.

Avukat Garry Hoy, 24. kattaki ofislerinde yeni gelenlere bir tur düzenlerken, yıllardır yaptığı bir parti numarasını göstermek istedi.

Avukat Garry Hoy, 24. kattaki ofislerinde yeni gelenlere bir tur düzenlerken, yıllardır yaptığı bir parti numarasını göstermek istedi.

Garry, ofis camlarının dayanıklılığını kanıtlamak için kendini hızla pencereye fırlattı. Daha önce defalarca yaptığı gibi, cama çarptı ve hiçbir şey olmadı.

Garry, ofis camlarının dayanıklılığını kanıtlamak için kendini hızla pencereye fırlattı. Daha önce defalarca yaptığı gibi, cama çarptı ve hiçbir şey olmadı.

Ancak bu kez, izleyenlerden daha fazla ilgi toplamak istemiş olacak ki, gösterisini tekrarladı. Ne yazık ki ikinci denemesi tam bir felaketle sonuçlandı.

Ancak bu kez, izleyenlerden daha fazla ilgi toplamak istemiş olacak ki, gösterisini tekrarladı. Ne yazık ki ikinci denemesi tam bir felaketle sonuçlandı.

Cam yerinden çıktı ve Garry, yüzlerce metre yükseklikten aşağıya beton zemine düştü. Olay, yakınında bulunan herkes için büyük bir travma oldu.

Cam yerinden çıktı ve Garry, yüzlerce metre yükseklikten aşağıya beton zemine düştü. Olay, yakınında bulunan herkes için büyük bir travma oldu.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre Garry’nin düşüşü herkesin gözleri önünde gerçekleşti ve olay yeri dehşet verici bir haldeydi.

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Olay, Holden Day Wilson hukuk firmasını da derinden etkiledi. Olaydan sonra firmadaki 30 avukat, büyük bir travma yaşadıkları gerekçesiyle istifa etti. Bu durum, firmanın kısa süre içinde tamamen kapanmasına neden oldu.

Olay, Holden Day Wilson hukuk firmasını da derinden etkiledi. Olaydan sonra firmadaki 30 avukat, büyük bir travma yaşadıkları gerekçesiyle istifa etti. Bu durum, firmanın kısa süre içinde tamamen kapanmasına neden oldu.

Garry Hoy’un ölümü, trajik olduğu kadar garip bir hikaye olarak hafızalara kazındı. Bugün bile olay hakkında konuşulurken "Acaba o an ne düşünüyordu?" sorusu akıllara geliyor.

Garry Hoy’un ölümü, trajik olduğu kadar garip bir hikaye olarak hafızalara kazındı. Bugün bile olay hakkında konuşulurken "Acaba o an ne düşünüyordu?" sorusu akıllara geliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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