Meslektaşlarına Camın Dayanıklılığını Kanıtlamak İsterken Yanlışlıkla 24. Kattan Düşen Avukat

Hiç hayatınızda 'Bu yaptığım şey yüzünden ölsem ne kadar saçma olurdu?' diye düşündüğünüz oldu mu? Kanadalı avukat Garry Hoy'un hikayesi tam da bu cümleyi anımsatan, trajik ama bir o kadar da akıl almaz bir olay. Bu inanılmaz ama gerçek hikaye, düşündüğünüzden daha karmaşık. Gelin bakalım...