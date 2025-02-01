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Motor Arızası Sonucu Uçak Penceresinden Dışarı Çekilen Kadın: Jennifer Riordan

Motor Arızası Sonucu Uçak Penceresinden Dışarı Çekilen Kadın: Jennifer Riordan

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.02.2025 - 13:28

2018 yılında, Southwest Airlines’ın New York’tan Dallas’a giden uçağında korkunç bir olay yaşandı. Bir motor arızası sonrası, uçakta seyahat eden Jennifer Riordan pencereden dışarı çekildi ve yolcuların tüm çabalarına rağmen trajik şekilde hayatını kaybetti. Peki, olay nasıl gerçekleşti ve sonrasında neler oldu?

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New York’tan Dallas’a gitmekte olan Boeing 737, 17 Nisan 2018’de 32.000 fit yükseklikteyken motorlarından biri arızalandı. Patlama sonucu motor parçaları uçağın gövdesine ve camlarına çarptı.

New York’tan Dallas’a gitmekte olan Boeing 737, 17 Nisan 2018’de 32.000 fit yükseklikteyken motorlarından biri arızalandı. Patlama sonucu motor parçaları uçağın gövdesine ve camlarına çarptı.

Ne yazık ki bu parçalardan biri, uçakta yolculuk eden Jennifer Riordan’ın oturduğu pencereyi parçaladı.

Kabinin aniden basınç kaybetmesiyle, Riordan pencereden dışarı çekildi. Etrafındaki yolcular, onu içeri çekmek için büyük bir mücadele verdi.

Kabinin aniden basınç kaybetmesiyle, Riordan pencereden dışarı çekildi. Etrafındaki yolcular, onu içeri çekmek için büyük bir mücadele verdi.

Şahitlerin aktardıklarına göre, Riordan’ın vücudu beline kadar uçağın dışına sarkmıştı. Birkaç yolcu, onun bacaklarından tutarak tamamen dışarı çıkmasını engelledi.

Şahitlerin aktardıklarına göre, Riordan’ın vücudu beline kadar uçağın dışına sarkmıştı. Birkaç yolcu, onun bacaklarından tutarak tamamen dışarı çıkmasını engelledi.

Bu sırada diğer yolcular penceredeki deliği kapatmaya çalıştı. Riordan kabine çekildiğinde hemen kalp masajı yapıldı. Ancak aldığı ciddi kafa travması nedeniyle kurtarılamadı.

Bu sırada diğer yolcular penceredeki deliği kapatmaya çalıştı. Riordan kabine çekildiğinde hemen kalp masajı yapıldı. Ancak aldığı ciddi kafa travması nedeniyle kurtarılamadı.

Kabin basıncı düştüğü için tüm yolcular oksijen maskelerini takarken, pilot Tammie Jo Shults uçağı en yakın havaalanına yönlendirdi. Southwest Airlines uçağı, Philadelphia’ya acil iniş yaptı.

Kabin basıncı düştüğü için tüm yolcular oksijen maskelerini takarken, pilot Tammie Jo Shults uçağı en yakın havaalanına yönlendirdi. Southwest Airlines uçağı, Philadelphia’ya acil iniş yaptı.

Yolcular, pilotun soğukkanlılığı ve profesyonelliği sayesinde hayatta kaldıklarını belirtti. Hatta bazıları ona teşekkür etmek için hediyeler ve mektuplar gönderdi.

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Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yapılan soruşturmaya göre, kazanın sebebi motorun fan kanatlarından birinde oluşan metal yorgunluğuydu. Bu yorgunluk, kanadın kopmasına ve motorun parçalanmasına neden oldu.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yapılan soruşturmaya göre, kazanın sebebi motorun fan kanatlarından birinde oluşan metal yorgunluğuydu. Bu yorgunluk, kanadın kopmasına ve motorun parçalanmasına neden oldu.

Parçalanan motorun bazı bileşenleri, uçak gövdesinin kritik noktalarına çarparak pencerelerden birinin kırılmasına yol açtı. Bu da kabinin ani basınç kaybına uğramasına neden oldu.

Parçalanan motorun bazı bileşenleri, uçak gövdesinin kritik noktalarına çarparak pencerelerden birinin kırılmasına yol açtı. Bu da kabinin ani basınç kaybına uğramasına neden oldu.

Trajik olayın ardından, havayolu şirketleri motor fan kanatlarının daha sık kontrol edilmesi yönünde yeni prosedürler geliştirdi.

Trajik olayın ardından, havayolu şirketleri motor fan kanatlarının daha sık kontrol edilmesi yönünde yeni prosedürler geliştirdi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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