Motor Arızası Sonucu Uçak Penceresinden Dışarı Çekilen Kadın: Jennifer Riordan
Motor Arızası Sonucu Uçak Penceresinden Dışarı Çekilen Kadın: Jennifer Riordan
2018 yılında, Southwest Airlines’ın New York’tan Dallas’a giden uçağında korkunç bir olay yaşandı. Bir motor arızası sonrası, uçakta seyahat eden Jennifer Riordan pencereden dışarı çekildi ve yolcuların tüm çabalarına rağmen trajik şekilde hayatını kaybetti. Peki, olay nasıl gerçekleşti ve sonrasında neler oldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
New York’tan Dallas’a gitmekte olan Boeing 737, 17 Nisan 2018’de 32.000 fit yükseklikteyken motorlarından biri arızalandı. Patlama sonucu motor parçaları uçağın gövdesine ve camlarına çarptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kabinin aniden basınç kaybetmesiyle, Riordan pencereden dışarı çekildi. Etrafındaki yolcular, onu içeri çekmek için büyük bir mücadele verdi.
Şahitlerin aktardıklarına göre, Riordan’ın vücudu beline kadar uçağın dışına sarkmıştı. Birkaç yolcu, onun bacaklarından tutarak tamamen dışarı çıkmasını engelledi.
Bu sırada diğer yolcular penceredeki deliği kapatmaya çalıştı. Riordan kabine çekildiğinde hemen kalp masajı yapıldı. Ancak aldığı ciddi kafa travması nedeniyle kurtarılamadı.
Kabin basıncı düştüğü için tüm yolcular oksijen maskelerini takarken, pilot Tammie Jo Shults uçağı en yakın havaalanına yönlendirdi. Southwest Airlines uçağı, Philadelphia’ya acil iniş yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yapılan soruşturmaya göre, kazanın sebebi motorun fan kanatlarından birinde oluşan metal yorgunluğuydu. Bu yorgunluk, kanadın kopmasına ve motorun parçalanmasına neden oldu.
Parçalanan motorun bazı bileşenleri, uçak gövdesinin kritik noktalarına çarparak pencerelerden birinin kırılmasına yol açtı. Bu da kabinin ani basınç kaybına uğramasına neden oldu.
Trajik olayın ardından, havayolu şirketleri motor fan kanatlarının daha sık kontrol edilmesi yönünde yeni prosedürler geliştirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın