Motor Arızası Sonucu Uçak Penceresinden Dışarı Çekilen Kadın: Jennifer Riordan

2018 yılında, Southwest Airlines’ın New York’tan Dallas’a giden uçağında korkunç bir olay yaşandı. Bir motor arızası sonrası, uçakta seyahat eden Jennifer Riordan pencereden dışarı çekildi ve yolcuların tüm çabalarına rağmen trajik şekilde hayatını kaybetti. Peki, olay nasıl gerçekleşti ve sonrasında neler oldu?