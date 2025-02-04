Garaj Satışından 50 Dolara Aldığı Tablonun Kayıp Van Gogh Eseri Çıkmasıyla Şoke Olan Antikacı
Garaj Satışından 50 Dolara Aldığı Tablonun Kayıp Van Gogh Eseri Çıkmasıyla Şoke Olan Antikacı
Düşünsenize, sıradan bir garaj satışında gözünüze takılan bir tabloyu eve götürüyorsunuz ve yıllar sonra bunun aslında milyonlarca dolar değerinde bir Van Gogh eseri olduğunu öğreniyorsunuz! İşte tam olarak Minnesota'da yaşanan bu olay, sanat dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Detaylara beraber bakalım...
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Vincent van Gogh, Fransa'daki bir akıl hastanesinde geçirdiği bir yıl boyunca İrisler ve Yıldızlı Gece dahil olmak üzere yaklaşık 150 tablo yaptı. Bu süreçte, başka sanatçıların eserlerini “çeviri” olarak adlandırdığı yorumlarla yeniden resmetti.
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Minnesota’daki antikacı da çeviri tabloya rastlamış olabilir. 50 dolara aldığı tablo, kırmızı yanaklı bir balıkçının portresini gösteriyordu.
Antikacı, tabloyu 2019 yılında sanat araştırma şirketi LMI Group International’a sattı ve ardından büyük bir araştırma başladı.
LMI Group’un sanat tarihçisi Maxwell L. Anderson, tabloyu ilk gördüğünde hayran kaldığını ancak tamamen ikna olmadığını belirtiyor. Tablo, van Gogh’un canlı renklerinden yoksundu ama yine de sanatçının ustaca fırça darbelerine dair ipuçları vardı.
Tabloda dikkat çeken bir diğer detay ise “Elimar” imzasıydı. Bu isim, Hans Christian Andersen’in İki Barones adlı romanındaki bir karakterden geliyor ve Van Gogh’un favori yazarlarından birine gönderme olabilir.
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Araştırmalar sırasında tablonun köşesine sıkışmış bir saç teli bulundu. Genetik analizler, bu saçın kızıl veya kızıl kahverengi olduğunu ortaya koydu. Bildiğimiz üzere Van Gogh’un da kızıl saçları vardı.
Daha da ilginci, tablodaki kırmızı pigment (PR-50) başta şüphe uyandırdı çünkü bu pigmentin 1905’te patentlendiği düşünülüyordu.
Ancak detaylı bir araştırma sonunda pigmentin 1883’te patentlendiği ortaya çıktı. Bu da tablonun van Gogh’un 1890’daki ölümünden önce yapılmış olabileceğini kanıtlıyor.
Tüm kanıtlar Van Gogh’u işaret ediyor ama hala bazı soru işaretleri var. Asıl soru ise şu: Bu tablo nasıl oldu da garaj satışına düştü?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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