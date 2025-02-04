Garaj Satışından 50 Dolara Aldığı Tablonun Kayıp Van Gogh Eseri Çıkmasıyla Şoke Olan Antikacı

Düşünsenize, sıradan bir garaj satışında gözünüze takılan bir tabloyu eve götürüyorsunuz ve yıllar sonra bunun aslında milyonlarca dolar değerinde bir Van Gogh eseri olduğunu öğreniyorsunuz! İşte tam olarak Minnesota'da yaşanan bu olay, sanat dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Detaylara beraber bakalım...