Sıcak İklime Sahip Ülkeler Acı Yemeklere Neden Daha Düşkün Oluyor?

Bazı ülkelerin mutfağı baharatla özdeşleşmişken, bazılarında baharat neredeyse hiç kullanılmıyor. Bu farkın sebebi sadece damak zevki mi yoksa işin içinde başka bir şey mi var? Bilim insanları, sıcak bölgelerde baharat kullanımının aslında tesadüf olmadığını söylüyor. Peki gerçekten neden daha sıcak ülkeler baharatlı yiyecekleri tercih ediyor?