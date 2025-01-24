Kediler Neden Isırırken Tavşan Gibi Arka Ayaklarıyla da Tekmeler?

Bazen kedinizin sizi ya da bir oyuncağı ön patileriyle kavrayıp arka ayaklarıyla hızla tekmelediğini görmüşsünüzdür. Bu hareket oldukça sevimli görünebilir ama ardında önemli içgüdüler yatıyor. Peki bu davranışın sadece bir oyun olmadığını biliyor muydunuz? Kedinizin bu tavşan vuruşları, aslında doğal yeteneklerinin bir parçası!