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Uzmana Göre Partnerinizin Sizi "Mikro Aldatma" İle Kandırdığını Gösteren İşaretler

Uzmana Göre Partnerinizin Sizi "Mikro Aldatma" İle Kandırdığını Gösteren İşaretler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.06.2025 - 14:04

Aldatmak artık fiziksel temasla sınırlı değil; dijital çağ, sadakatsizlik tanımını da beraberinde değiştirdi. Artık bazı davranışlar, aldatma olarak açıkça görülmese bile ilişkide güven duygusunu sarsabiliyor. Sosyal medyada biriyle sık sık mesajlaşmak, gizli flörtler, ilişki durumunu saklamak ya da sadece dikkat çekmek amacıyla başkalarına yakın davranmak, yeni dönemin gri alanları arasında. Uzmanlar bu gibi eylemleri 'micro-cheating' olarak tanımlıyor, yani küçük ama ilişkide büyük sorunlara yol açabilecek ihanet türleri. 

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Mikro aldatma tam olarak nedir?

Psikoterapist Deborah Krevalin, mikro aldatmayı “gizli ama niyetli bir sadakat ihlali” olarak tanımlıyor. Geleneksel aldatma açık, fiziksel ve reddedilemeyecek kadar belirgin davranışlarla kendini gösterirken; mikro aldatma çok daha sinsi, duygusal sınırlarda dolaşan ve çoğu zaman inkar edilen bir süreç. Kişi aslında fiziksel bir eylemde bulunmasa bile, ilişki dışı bir kişiye özel ilgi göstermesi, gizli yazışmalar yapması ya da flörtöz davranışlar sergilemesi sadakatin zedelendiği anlamına geliyor.

Bu kavramın özellikle dijitalleşme ile birlikte bu kadar sık duyulmasının nedeni de burada yatıyor. Artık flört etmek için fiziksel yakınlık şart değil; tek bir DM, tek bir hikayeye emoji bile, başka birine ilgi gösterildiğini hissettirebiliyor. Üstelik davranışların çoğu, yapan kişi tarafından masum olarak tanımlanıyor. Ama ilişkide karşı taraf için bu, güvenin sarsıldığı o ilk an olabiliyor.

Mikro aldatma genellikle “bir şey yapmadım ki” savunmasıyla örtbas edilir.

Mikro aldatma genellikle “bir şey yapmadım ki” savunmasıyla örtbas edilir.

Oysa ilişki uzmanlarına göre, sadakatin ihlali sadece cinsel ya da fiziksel temasla ölçülmez. Bir partnerin, başka biriyle duygusal yakınlık kurmaya çalışması, gizli mesajlar yazması ya da ilişki bilgilerini saklaması da aynı derecede problemli. Bu durum özellikle “arkadaşça” gibi görünen ama aslında yoğun flört içeren iletişim biçimlerinde öne çıkıyor.

Amaç, başka biriyle özel bir bağ kurmaksa fiziksel olmasa da ihanet anlamına gelir. Sosyal medyada tanımadığı biriyle sürekli yazışmak, eski sevgiliyle teması gizli tutmak ya da ilişki durumunu kasıtlı olarak belirtmemek, mikro aldatmanın en yaygın örneklerinden bazıları. Bunlar çoğu zaman fiziksel bir ihanet kadar yıkıcı sonuçlara yol açabiliyor.

Krevalin’in TikTok’taki paylaşımına gelen yüzlerce yorum, mikro aldatmanın toplumda ne kadar yaygınlaştığını gösteriyor.

Birçok kullanıcı, partnerlerinin sosyal medya üzerinden başka kişilerle kurduğu masum ilişkilerin zamanla ciddi ihanetlere dönüştüğünü aktarıyor. Bu durum özellikle mesajlaşma uygulamaları ve gizli profillerle birlikte neredeyse anlık hale gelmiş durumda.

Ancak uzmanlar, her şüpheli davranışın da mikro aldatma anlamına gelmediğini hatırlatıyor. Bazen sadece stres, gizlilik ihtiyacı ya da kişisel alan arzusu da bu davranışları tetikleyebilir. Bu yüzden panik yapmak yerine, her zaman şeffaf bir iletişim kurmak ve güven zeminini birlikte inşa etmek en etkili çözüm.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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