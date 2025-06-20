Uzmana Göre Partnerinizin Sizi "Mikro Aldatma" İle Kandırdığını Gösteren İşaretler
Aldatmak artık fiziksel temasla sınırlı değil; dijital çağ, sadakatsizlik tanımını da beraberinde değiştirdi. Artık bazı davranışlar, aldatma olarak açıkça görülmese bile ilişkide güven duygusunu sarsabiliyor. Sosyal medyada biriyle sık sık mesajlaşmak, gizli flörtler, ilişki durumunu saklamak ya da sadece dikkat çekmek amacıyla başkalarına yakın davranmak, yeni dönemin gri alanları arasında. Uzmanlar bu gibi eylemleri 'micro-cheating' olarak tanımlıyor, yani küçük ama ilişkide büyük sorunlara yol açabilecek ihanet türleri.
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Mikro aldatma tam olarak nedir?
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Mikro aldatma genellikle “bir şey yapmadım ki” savunmasıyla örtbas edilir.
Krevalin’in TikTok’taki paylaşımına gelen yüzlerce yorum, mikro aldatmanın toplumda ne kadar yaygınlaştığını gösteriyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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