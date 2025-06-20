Uzmana Göre Partnerinizin Sizi "Mikro Aldatma" İle Kandırdığını Gösteren İşaretler

Psikoterapist Deborah Krevalin, mikro aldatmayı “gizli ama niyetli bir sadakat ihlali” olarak tanımlıyor. Geleneksel aldatma açık, fiziksel ve reddedilemeyecek kadar belirgin davranışlarla kendini gösterirken; mikro aldatma çok daha sinsi, duygusal sınırlarda dolaşan ve çoğu zaman inkar edilen bir süreç. Kişi aslında fiziksel bir eylemde bulunmasa bile, ilişki dışı bir kişiye özel ilgi göstermesi, gizli yazışmalar yapması ya da flörtöz davranışlar sergilemesi sadakatin zedelendiği anlamına geliyor.

Bu kavramın özellikle dijitalleşme ile birlikte bu kadar sık duyulmasının nedeni de burada yatıyor. Artık flört etmek için fiziksel yakınlık şart değil; tek bir DM, tek bir hikayeye emoji bile, başka birine ilgi gösterildiğini hissettirebiliyor. Üstelik davranışların çoğu, yapan kişi tarafından masum olarak tanımlanıyor. Ama ilişkide karşı taraf için bu, güvenin sarsıldığı o ilk an olabiliyor.